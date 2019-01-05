Азербайджанские военные в прифронтовой зоне. Декабрь 2018 года. Фото пресс-службы Минобороны Азербайджана. https://mod.gov.az/ru/news/rukovodstvo-ministerstva-oborony-nahoditsya-v-prifrontovoj-zone-video-25326.html

05 января 2019, 08:46

Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах с армянской стороны

Армянские военные за минувшие сутки 23 раза нарушили перемирие на линии соприкосновения войск, заявило Минобороны Азербайджана.

Как информировал "Кавказский узел", с 3 по 4 января Азербайджан зафиксировал 26 обстрелов с территории Армении и Нагорного Карабаха.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - сообщило сегодня на своем сайте министерство обороны Азербайджана.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 08:46 мск не разместили на своих сайтах комментариев относительно данного заявления.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны объявили перемирие, однако это не остановило противостояния, говорится  в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Каждый день более двух лет в зоне конфликта ведутся обстрелы, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".  31 декабря 2018 года Минобороны Нагорного Карабаха заявило о том, что азербайджанские военные более 10 тысяч раз нарушили режим перемирия в 2018 году.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Эксперты в Армении заявили о необходимости постоянного мониторинга в зоне конфликта", "Военные атташе осмотрели место обстрела в Азербайджане", "Политологи: Армения признает Нагорный Карабах в случае провала переговоров о его статусе".

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