Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах с армянской стороны

05 января 2019, 08:46

Армянские военные за минувшие сутки 23 раза нарушили перемирие на линии соприкосновения войск, заявило Минобороны Азербайджана.

Как информировал "Кавказский узел", с 3 по 4 января Азербайджан зафиксировал 26 обстрелов с территории Армении и Нагорного Карабаха.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - сообщило сегодня на своем сайте министерство обороны Азербайджана.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 08:46 мск не разместили на своих сайтах комментариев относительно данного заявления.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".