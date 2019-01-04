Азербайджан заявил о 26 обстрелах в зоне конфликта

04 января 2019, 09:57

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта, в том числе в двух приграничных селах, подверглись обстрелам, сообщило сегодня оборонное ведомство страны.

Как писал "Кавказский узел", со 2 по 3 января Азербайджан насчитал 30 обстрелов в зоне карабахского конфликта за сутки.

С 3 по 4 января позиции азербайджанской армии были обстреляны 26 раз, в том числе в селах Бала Джафарли Газахского района и Заманлы Гедабекского района, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 08.55 мск не прокомментировали это заявление на своих официальных сайтах. 31 декабря 2018 года Минобороны Нагорного Карабаха заявило о том, что азербайджанские военные более 10 тысяч раз нарушили режим перемирия в 2018 году.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако это не остановило противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Каждый день более двух лет в зоне конфликта ведутся обстрелы, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".