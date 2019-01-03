Четыре человека стали жертвами ДТП на остановке в Ереване

03 января 2019, 10:59

Двое детей и двое взрослых госпитализированы после аварии на остановке общественного транспорта в столице Армении, сообщили сегодня в МЧС.

По данным ведомства, авария произошла поздно вечером 2 января в квартале Нарекаци на окраине города.

"BMW выехал с проезжей части, врезался в остановочный павильон и перевернул его. Пострадали находившиеся на остановке четыре человека", - цитирует представителя МЧС Армении РИА "Новости".

В результате аварии пострадали двое детей, 2007 и 2010 годов рождения, и двое взрослых, 1982 и 1985 годов рождения. Состояние пострадавших врачи оценивают как средней тяжести, пишет со ссылкой на источник в ведомстве "Sputnik-Армения".

"Кавказский узел" ранее писал о ДТП в Армении, жертвами которого стали двое полицейских. Легковой автомобиль, в котором находились полицейские, упал в овраг на трассе Ереван-Севан. Водитель погиб, пассажир был госпитализирован.