Автомобиль полиции в Ереване. Фото © Sputnik / Andranik Ghazaryan https://ru.armeniasputnik.am/incidents/20190103/16567805/zhutkoe-dtp-v-erevane-inomarka-vrezalas-v-avtobusnuyu-ostanovku-sredi-postradavshih-deti.html

03 января 2019, 10:59

Четыре человека стали жертвами ДТП на остановке в Ереване

Двое детей и двое взрослых госпитализированы после аварии на остановке общественного транспорта в столице Армении, сообщили сегодня в МЧС.

По данным ведомства, авария произошла поздно вечером 2 января в квартале Нарекаци на окраине города.

"BMW выехал с проезжей части, врезался в остановочный павильон и перевернул его. Пострадали находившиеся на остановке четыре человека", - цитирует представителя МЧС Армении РИА "Новости".

В результате аварии пострадали двое детей, 2007 и 2010 годов рождения, и двое взрослых, 1982 и 1985 годов рождения. Состояние пострадавших врачи оценивают как средней тяжести, пишет со ссылкой на источник в ведомстве "Sputnik-Армения".

"Кавказский узел" ранее писал о ДТП в Армении, жертвами которого стали двое полицейских. Легковой автомобиль, в котором находились полицейские, упал в овраг на трассе Ереван-Севан. Водитель погиб, пассажир был госпитализирован.

Примечание:

"11 человек пострадали в массовом ДТП в Грузии", "Пассажиры автобуса получили травмы в ДТП на Рикотском перевале Грузии", "Пять человек стали жертвами ДТП с автобусом в Грузии".

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