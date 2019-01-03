Ребенок погиб на реке в Ростовской области

03 января 2019, 08:13

Две девочки 2 января провалились под лед на реке в Цимлянском районе Ростовской области, одна из них погибла, сообщил Следком.

По данным ведомства, инцидент произошел 2 января на реке Кумшак. Девятилетняя девочка со своей двенадцатилетней сестрой вышли на лед водоема и провались. "В результате девятилетняя девочка утонула, а ее сестру удалось спасти приезжавшим мимо рыбакам", - сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по Ростовской области.

Следователи проводят проверку обстоятельств гибели ребенка. "По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в апреле 2018 года ребенок провалился под лед в Волгоградской области. Семилетнюю девочку вытащили из реки спасатели, которые в тот момент патрулировали населенный пункт Елань.