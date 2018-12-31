Азербайджан насчитал 29 обстрелов со стороны Армении

31 декабря 2018, 09:37

Позиции азербайджанской армии были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов, в том числе в девяти селах приграничных районов, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 30 декабря Азербайджан сообщил о 27 обстрелах в зоне конфликта. Минобороны Нагорного Карабаха ранее заявило о 150 обстрелах со стороны Азербайджана за неделю с 23 по 29 декабря.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 29 раз", - сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Ферехли, Гызылгаджылы, Джафарли, Бала Джафарли Газахского района и в селах Агдам, Коханеби, Агбулаг, Мунджуглу Товузского района.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.35 мск не прокомментировали это заявление на своих официальных сайтах.