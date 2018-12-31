31 декабря 2018, 09:37

Азербайджан насчитал 29 обстрелов со стороны Армении

Позиции азербайджанской армии были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов, в том числе в девяти селах приграничных районов, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 30 декабря Азербайджан сообщил о 27 обстрелах в зоне конфликта. Минобороны Нагорного Карабаха ранее заявило о 150 обстрелах со стороны Азербайджана за неделю с 23 по 29 декабря.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 29 раз", - сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Ферехли, Гызылгаджылы, Джафарли, Бала Джафарли Газахского района и в селах Агдам, Коханеби, Агбулаг, Мунджуглу Товузского района.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.35 мск не прокомментировали это заявление на своих официальных сайтах.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны объявили перемирие, однако это не остановило противостояния, говорится  в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Каждый день более двух лет в зоне конфликта ведутся обстрелы, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны". 

Напомним, 26 декабря Минобороны Нагорного Карабаха призвало Азербайджан не нарушать перемирие хотя бы в дни новогодних праздников. В тот же день, по данным властей Агдамского района, пожилая женщина в Азербайджане получила ранение во время обстрела приграничного села. 

Новости о том, что происходит в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Нагорный Карабах заявил о гибели солдата", "МИД Азербайджана отреагировал на флаг Нагорного Карабаха в эфире "Евровидения", "В Азербайджане обнаружено 15 авиабомб".

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