Женщина ранена в зоне карабахского конфликта

27 декабря 2018, 10:43

Пожилая жительница Азербайджана получила 26 декабря ранение при обстреле приграничного села. Врачи оказали ей помощь и отпустили из больницы, сообщили сегодня власти Агдамского района.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана сегодня сообщило о 26 случаях нарушения перемирия в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, обстрелы азербайджанских позиций велись в том числе из крупнокалиберных пулеметов.

73-летняя жительница Баку Дильшад Аллахвердиева получила ранение 26 декабря при обстреле села Мирашелли Агдамского района, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель районной администрации.

"Она с группой близких родственников приехала посетить могилы племянника и брата на кладбище прифронтового села Мирашелли", - пояснил он.

По словам представителя властей, женщина была ранена в голову и доставлена в центральную районную больницу, где врачи оказали ей помощь. "Дильшад Аллахвердиеву выписали, в настоящее время она находится у родственников", - сказал представитель властей.

Комментариями от пострадавшей или ее родственников "Кавказский узел" пока не располагает. Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха, по состоянию на 10.28 мск, не прокомментировали на своих сайтах информацию об обстреле села.

В апреле 2016 года стороны карабахского конфликта объявили о перемирии, однако это не остановило противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Ежедневно более двух лет в зоне конфликта ведутся обстрелы, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".