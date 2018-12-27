Азербайджан обвинил Армению в 26 обстрелах за сутки

27 декабря 2018, 10:13

Подразделения Вооруженных сил Армении при обстрелах с 26 по 27 декабря использовали крупнокалиберные пулеметы, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 26 декабря Азербайджан также заявил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта. Всего за сутки оборонное ведомство насчитало 27 обстрелов. Минобороны Нагорного Карабаха в свою очередь обвинило власти Азербайджана в нарушении перемирия и призвало воздержаться от обострения конфликта в праздничные дни. За период с 16 по 22 декабря оно насчитало 200 обстрелов со стороны Азербайджана.

В минувшие сутки обстрелам подверглись позиции азербайджанской армии, в том числе в селах Кемерли и Джафарли Газахского района, в селе Мунджуглу Товузского района и на безымянных высотах Гедабекского района, сообщается сегодня на сайте Министерства обороны Азербайджана.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.40 мск на своих официальных сайтах не прокомментировали это заявление.