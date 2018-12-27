На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Фото: REUTERS/Staff

27 декабря 2018, 10:13

Азербайджан обвинил Армению в 26 обстрелах за сутки

Подразделения Вооруженных сил Армении при обстрелах с 26 по 27 декабря использовали крупнокалиберные пулеметы, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 26 декабря Азербайджан также заявил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта. Всего за сутки оборонное ведомство насчитало 27 обстрелов. Минобороны Нагорного Карабаха в свою очередь обвинило власти Азербайджана в нарушении перемирия и призвало воздержаться от обострения конфликта в праздничные дни. За период с 16 по 22 декабря оно насчитало 200 обстрелов со стороны Азербайджана.

В минувшие сутки обстрелам подверглись позиции азербайджанской армии, в том числе в селах Кемерли и Джафарли Газахского района, в селе Мунджуглу Товузского района и на безымянных высотах Гедабекского района, сообщается сегодня на сайте Министерства обороны Азербайджана.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.40 мск на своих официальных сайтах не прокомментировали это заявление.

В апреле 2016 года стороны карабахского конфликта объявили о перемирии, однако это не остановило противостояния, говорится  в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Ежедневно более двух лет в зоне конфликта ведутся обстрелы, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны". 

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" также размещены материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Инфографика. Карабах после перемирия - два года войны", "Наблюдатели ОБСЕ не увидели нарушений в зоне карабахского конфликта", "Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта". 

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