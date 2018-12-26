26 декабря 2018, 22:28

Нагорный Карабах призвал Азербайджан не нарушать перемирие в новогодние праздники

Минобороны Нагорного Карабаха, обвинив сегодня власти Азербайджана в нарушении перемирия, призвало воздержаться от обострения конфликта в праздничные дни.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Нагорного Карабаха за период с 16 по 22 декабря насчитало 200 обстрелов со стороны Азербайджана. В свою очередь, азербайджанское военное ведомство, ежедневно фиксирующее обстрелы своих позиций с территории Нагорного Карабаха и Армении, заявило сегодня утром о 27 случаях нарушения перемирия за сутки.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о режиме прекращения огня, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Несмотря на это, обстрелы в зоне конфликта не прекращались ни на один день в течение двух лет, следует из опубликованной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Устная договоренность, заключенная между сторонами конфликта, не соблюдается, констатировало Минобороны Нагорного Карабаха. "Азербайджанская сторона продолжает интенсивно нарушать режим прекращения огня на различных участках передовой линии", - говорится в сообщении ведомства.

В канун Нового года Нагорный Карабах призвал Азербайджан следовать режиму прекращения огня хотя бы в праздничные дни. "Передовые подразделения Армии обороны пока воздерживаются от ответных шагов, однако они готовы предпринять адекватные действия, исходя из ситуации", - передал сообщение Минобороны Нагорного Карабаха корреспондент "Кавказского узла".

Советник президента Нагорного Карабаха Тигран Абрамян отметил сегодня, что ситуация на линии соприкосновения войск остается стабильной. "Нарушения правил режима прекращения огня такие же, как и в последние несколько недель", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Абрамяна, опубликованные армянским изданием "Айсор". То, будут ли в 2019 году новые боестолкновения в зоне нагорно-карабахского конфликта, во многом зависит от предстоящих встреч между представителями Армении и Азербайджана, добавил Тигран Абрамян.

На сайте Минобороны Азербайджана по состоянию на 22:28 мск 26 декабря нет комментариев относительно призыва Нагорного Карабаха.

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В "Справочнике" "Кавказского узла" также содержатся материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Нагорный Карабах заявил о гибели солдата", "МИД Азербайджана отреагировал на флаг Нагорного Карабаха в эфире "Евровидения", "В Азербайджане обнаружено 15 авиабомб".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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