Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта

26 декабря 2018, 09:51

Режим перемирия в зоне карабахского конфликта за сутки был нарушен 27 раз, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря Азербайджан насчитал 29 обстрелов в зоне конфликта за сутки. Оборонное ведомство также заявило, что обстрелы велись из крупнокалиберных пулеметов.

С 25 по 26 декабря Азербайджан зафиксировал 27 обстрелов со стороны Армении, в том числе из пулеметов. Позиции азербайджанской армии были обстреляны в селах Гаймаглы, Гушчу Айрым, Гызылгаджылы и на безымянных высотах Газахского района, говорится в сегодняшнем сообщении оборонного ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.40 мск на своих официальных сайтах не прокомментировали это заявление.