Прицел автомата. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

26 декабря 2018, 09:51

Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта

Режим перемирия в зоне карабахского конфликта за сутки был нарушен 27 раз, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря Азербайджан насчитал 29 обстрелов в зоне конфликта за сутки. Оборонное ведомство также заявило, что обстрелы велись из крупнокалиберных пулеметов.

С 25 по 26 декабря Азербайджан зафиксировал 27 обстрелов со стороны Армении, в том числе из пулеметов. Позиции азербайджанской армии были обстреляны в селах Гаймаглы, Гушчу Айрым, Гызылгаджылы и на безымянных высотах Газахского района, говорится в сегодняшнем сообщении оборонного ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.40 мск на своих официальных сайтах не прокомментировали это заявление.

В апреле 2016 года стороны карабахского конфликта объявили о перемирии, однако это не остановило противостояния, говорится  в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Ежедневно более двух лет в зоне конфликта ведутся обстрелы, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны". 

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" также размещены материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Инфографика. Карабах после перемирия - два года войны", "Наблюдатели ОБСЕ не увидели нарушений в зоне карабахского конфликта", "Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта". 

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