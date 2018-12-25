Солдаты азербайджанской армии. Фото https://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/?gid=20525

25 декабря 2018, 09:57

Азербайджан насчитал 29 обстрелов в зоне конфликта

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта были обстреляны в том числе из пулеметов, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 24 декабря Азербайджан насчитал 28 обстрелов своих позиций.

Режим прекращения огня на линии соприкосновения войск был нарушен 29 раз с утра 24 декабря по утро 25 декабря, сообщило сегодня Министерство обороны Азербайджана на своем сайте. Со стороны Армении из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции азербайджанских военных в селе Ферехли в Газахском районе и в селе Геяли в Гедабекском районе, уточнило ведомство. Кроме того, обстрелы велись с территорий "близ оккупированных сел" в Агдамском, Физулинском, Джебраильском районах, а также с позиций на безымянных высотах в  Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Ходжавендском и Физулинском районах, говорится в сообщении.

Комментариев на сайтах министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха относительно этого заявления об обстрелах к 09.57 мск сегодня нет.

В апреле 2016 года стороны карабахского конфликта объявили о перемирии, однако это не остановило противостояния, говорится  в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Ежедневно более двух лет в зоне конфликта ведутся обстрелы, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны". 

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" также размещены материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Инфографика. Карабах после перемирия - два года войны", "Наблюдатели ОБСЕ не увидели нарушений в зоне карабахского конфликта", "Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта". 

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

25 декабря 2018, 10:50

25 декабря 2018, 09:57

25 декабря 2018, 09:00

25 декабря 2018, 08:49

25 декабря 2018, 08:00

Темы дня

События дня

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Документы

Все документы

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Инфографика

Все справки