Азербайджан насчитал 29 обстрелов в зоне конфликта

25 декабря 2018, 09:57

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта были обстреляны в том числе из пулеметов, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 24 декабря Азербайджан насчитал 28 обстрелов своих позиций.

Режим прекращения огня на линии соприкосновения войск был нарушен 29 раз с утра 24 декабря по утро 25 декабря, сообщило сегодня Министерство обороны Азербайджана на своем сайте. Со стороны Армении из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции азербайджанских военных в селе Ферехли в Газахском районе и в селе Геяли в Гедабекском районе, уточнило ведомство. Кроме того, обстрелы велись с территорий "близ оккупированных сел" в Агдамском, Физулинском, Джебраильском районах, а также с позиций на безымянных высотах в Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Ходжавендском и Физулинском районах, говорится в сообщении.