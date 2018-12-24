Азербайджан сообщил об обстрелах четырех сел

24 декабря 2018, 09:38

Режим перемирия в зоне карабахского конфликта был нарушен 28 раз за сутки, под обстрел попали позиции военных в селах Газахского и Товузского районов, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 23 декабря Азербайджан насчитал 22 обстрела своих позиций. В свою очередь, Нагорный Карабах заявил о 200 обстрелах в зоне конфликта за неделю с 16 по 22 декабря.

За сутки с 23 декабря по 24 декабря режим прекращения огня на линии соприкосновения войск был нарушен 28 раз, обстрелы велись из крупнокалиберных пулеметов, сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте. Позиции азербайджанских военных были обстреляны со стороны Армении в селах Мезем и Джафарли в Газахском районе, Агдам и Мунджуглу в Товузском районе, а также на безымянных высотах в Гедабекском районе, отмечает ведомство. Также обстрелы велись с территорий "близ оккупированных сел" в Тертерском и Агдамском районах, а также с позиций на безымянных высотах в Геранбойском и Тертерском районах, говорится в сообщении.