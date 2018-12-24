Следы обстрела в селе Неркин Оратах. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

24 декабря 2018, 09:38

Азербайджан сообщил об обстрелах четырех сел

Режим перемирия в зоне карабахского конфликта был нарушен 28 раз за сутки, под обстрел попали позиции военных в селах Газахского и Товузского районов, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 23 декабря Азербайджан насчитал 22 обстрела своих позиций. В свою очередь, Нагорный Карабах заявил о 200 обстрелах в зоне конфликта за неделю с 16 по 22 декабря.

За сутки с 23 декабря по 24 декабря режим прекращения огня на линии соприкосновения войск был нарушен 28 раз,  обстрелы велись из крупнокалиберных пулеметов, сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте. Позиции азербайджанских военных были обстреляны со стороны Армении в селах Мезем и Джафарли в Газахском районе, Агдам и Мунджуглу в Товузском районе, а также на безымянных высотах в Гедабекском районе, отмечает ведомство. Также обстрелы велись с территорий "близ оккупированных сел"  в Тертерском  и Агдамском районах, а также с позиций на безымянных высотах в Геранбойском и Тертерском районах, говорится в сообщении.

Комментариев на сайтах Министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха по поводу этого заявления об обстрелах к 8.40 мск сегодня нет.

После военных действий в апреле 2016 года стороны карабахского конфликта объявили о перемирии, однако это не остановило противостояния, отмечается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Ежедневно более двух лет в зоне конфликта ведутся обстрелы, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны". 

События, происходящие в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" также размещены материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Инфографика. Карабах после перемирия - два года войны", "Наблюдатели ОБСЕ не увидели нарушений в зоне карабахского конфликта", "Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта". 

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