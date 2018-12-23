Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта

23 декабря 2018, 09:17

Позиции азербайджанских военных за минувшие сутки были обстреляны 22 раза из крупнокалиберных пулеметов, сообщило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 22 декабря Азербайджан насчитал 23 обстрела своих позиций. В свою очередь, Нагорный Карабах заявил о 200 обстрелах в зоне конфликта за неделю с 16 по 22 декабря.

На линии соприкосновения войск режим прекращения огня был нарушен 22 раза за сутки с 22 декабря по 23 декабря, обстрелы велись из крупнокалиберных пулеметов, сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте. Позиции азербайджанских военных были обстреляны со стороны Армении в селах Кемерли и Гызылгаджылы в Газахском районе, а также Мунджуглу в Товузском районе, отмечает ведомство. Также обстрелы велись с территорий "близ оккупированных сел" в Агдамском, Физулинском и Джебраильском районе, а также с позиций на безымянных высотах в Геранбойском, Тертерском и Ходжавендском районах, говорится в сообщении.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление к 9.00 мск сегодня на своих сайтах.