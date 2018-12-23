23 декабря 2018, 09:17

Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта

Позиции азербайджанских военных за минувшие сутки были обстреляны 22 раза из крупнокалиберных пулеметов, сообщило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 22 декабря Азербайджан насчитал 23 обстрела своих позиций. В свою очередь, Нагорный Карабах заявил о 200 обстрелах в зоне конфликта за неделю с 16 по 22 декабря.

На линии соприкосновения войск режим прекращения огня был нарушен 22 раза за сутки с 22 декабря по 23 декабря, обстрелы велись из крупнокалиберных пулеметов, сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте. Позиции азербайджанских военных были обстреляны со стороны Армении в селах Кемерли и Гызылгаджылы в Газахском районе, а также Мунджуглу в Товузском районе, отмечает ведомство. Также обстрелы велись с территорий "близ оккупированных сел" в Агдамском, Физулинском и Джебраильском районе, а также с позиций на безымянных высотах в Геранбойском, Тертерском и Ходжавендском районах, говорится в сообщении.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление к 9.00 мск сегодня на своих сайтах.

Объявленное сторонами карабахского конфликта после военных действий в апреле 2016 года перемирие не остановило противостояния, отмечается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Каждый день в течение более двух лет в зоне конфликта ведутся обстрелы, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны". 

Новости о том, что происходит в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" также размещены материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Инфографика. Карабах после перемирия - два года войны", "Наблюдатели ОБСЕ не увидели нарушений в зоне карабахского конфликта", "Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта". 

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