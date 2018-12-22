На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Фото: REUTERS/Staff

22 декабря 2018, 13:23

Нагорный Карабах насчитал 200 обстрелов в зоне конфликта за неделю

Азербайджанские солдаты с 16 по 22 декабря сделали 2000 выстрелов по позициям Армии обороны, сообщило министерство обороны Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" сообщал, что за период с 9 по 15 декабря Нагорный Карабах зафиксировал 250 случаев нарушения перемирия азербайджанской стороной.

15 декабря в результате подрыва мины были ранены два солдата Армии обороны, сообщили врачи. Еще один карабахский военный был ранен 16 декабря своим сослуживцем.

"В период с 16 по 22  декабря азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта порядка 200 раз. Вооруженные силы Азербайджана произвели по карабахским позициям более 2000 выстрелов из стрелкового оружия разного типа", - передал корреспондент "Кавказского узла" сообщание Минобороны Нагорного Карабаха.

Силы Армии обороны, со своей стороны, "в основном придерживались" соглашения о режиме прекращения огня, отмечает ведомство.

Азербайджанское министерство обороны по состоянию на 13:22 мск 22 декабря не разметило на своем сайте комментариев относительно данного заявления. Однако, по подсчетам "Кавказского узла", за период с 16 по 22 декабря Минобороны Азербайджана заявило в общей сложности о 185 обстрелах своих позиций с территории Армении и Нагорного Карабаха. Только за минувшие сутки таких обстрелов было 23, утверждает азербайджанская сторона.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заявили о перемирии, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Несмотря на это, обстрелы в зоне конфликта не прекращались ни на один день в течение двух лет, следует из опубликованной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны". После того как президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 28 сентября договорились создать механизм предотвращения нарушений перемирия, интенсивность обстрелов снизилась.

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В "Справочнике" "Кавказского узла" также содержатся материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Отвода снайперов с линии соприкосновения вооруженных сил не произойдет, считают в Баку и Степанакерте", "В Армении увеличены пособия раненым солдатам и семьям погибших", "Вдовы карабахских военных заявили о невыплате пенсий".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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