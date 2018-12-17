Карабахский солдат был ранен сослуживцем

17 декабря 2018, 18:06

Военнослужащий Рафик Ваганян доставлен в госпиталь после того, как его ранил другой солдат армии Нагорного Карабаха. Врачи назвали состояние раненого среднетяжелым.

Как писал "Кавказский узел", смерть армянского военнослужащего-контрактника Гора Саркисяна расследуется как дело о доведении до самоубийства.

"16 декабря на участке одной из воинских частей, дислоцированной в южном направлении, ранение получил военнослужащий Рафик Ваганян, 1999 года рождения", - сообщила сегодня пресс-служба военного ведомства Нагорного Карабаха. В тексте релиза говорится, что солдат был доставлен в военный госпиталь, его состояние оценивается как средней тяжести.

Ваганян получил ранение в область глаза, ему оказали первую помощь и переправили в Ереван. "Он находится в ереванском Офтальмологическом центре, где его обследуют. При необходимости солдата прооперируют", - заявили представители Центрального военного клинического госпиталя Минобороны агентству "Новости Армении". По их словам, пока неизвестно, нанесен ли ущерб зрению военнослужащего.

Как сообщается на странице Следственного комитета Армении в Facebook, Ваганян получил ранение после того, как его сослуживец нажал на курок сигнального пистолета. По предварительным данным, военнослужащий не знал, что в пистолете есть сигнальная ракета. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при обращении с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами", отметил глава пресс-службы Генеральной прокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

Отметим, что, по данным Института каспийских военных исследований, за первое полугодие 2018 года в Армении и Нагорном Карабахе число небоевых потерь достигло 19 человек. Так, семь солдат погибли в результате несчастных случаев, двое были убиты сослуживцами, двое скончались от болезней, один погиб из-за нарушения правил безопасности, и трое умерли по другим причинам.

Новости о происходящих в зоне карабахского конфликта событиях "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В "Справочнике" "Кавказского узла" также опубликованы материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".