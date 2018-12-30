Азербайджан сообщил о 27 обстрелах в зоне конфликта

30 декабря 2018, 10:06

Позиции азербайджанской армии за минувшие сутки подверглись 27 обстрелам со стороны Армении и "оккупированных территорий", заявило Минобороны страны.

Как сообщал "Кавказский узел", утром 29 декабря Азербайджан сообщил о 29 обстрелах своих позиций за сутки. В свою очередь, Минобороны Нагорного Карабаха заявило о 150 обстрелах со стороны Азербайджана за неделю, с 23 по 29 декабря.

С утра 29 по утро 30 декабря режим прекращения огня на линии соприкосновения войск был нарушен 27 раз, сообщило сегодня Министерство обороны Азербайджана на своем сайте. Со стороны Армении были обстреляны позиции военных в селах Кемерли, Ашагы Аскипара и Джафарли в Газахском районе, Агдам и Агбулаг в Товузском районе, обстрелы также велись с территорий "близ оккупированных сел" в Агдамском, Джебраильском районах, а также с позиций на безымянных высотах в Геранбойском, Тертерском и Агдамском районах, говорится в сообщении.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха на 09.45 мск сегодня не прокомментировали это заявление на своих сайтах.