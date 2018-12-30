30 декабря 2018, 10:06

Азербайджан сообщил о 27 обстрелах в зоне конфликта

Позиции азербайджанской армии за минувшие сутки подверглись 27 обстрелам со стороны Армении и "оккупированных территорий", заявило Минобороны страны.

Как сообщал "Кавказский узел", утром 29 декабря Азербайджан сообщил о 29 обстрелах своих позиций за сутки. В свою очередь, Минобороны Нагорного Карабаха заявило о 150 обстрелах со стороны Азербайджана за неделю, с 23 по 29 декабря.

С утра 29 по утро 30 декабря режим прекращения огня на линии соприкосновения войск был нарушен 27 раз, сообщило сегодня Министерство обороны Азербайджана на своем сайте. Со стороны Армении были обстреляны позиции военных в селах Кемерли, Ашагы Аскипара и Джафарли в Газахском районе, Агдам и Агбулаг в Товузском районе, обстрелы также велись с территорий "близ оккупированных сел" в Агдамском, Джебраильском районах, а также с позиций на безымянных высотах в Геранбойском, Тертерском и Агдамском районах, говорится в сообщении.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха на 09.45 мск сегодня не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны объявили перемирие, однако это не остановило противостояния, говорится  в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Каждый день более двух лет в зоне конфликта ведутся обстрелы, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны". 

Напомним, 26 декабря Минобороны Нагорного Карабаха призвало Азербайджан не нарушать перемирие хотя бы в дни новогодних праздников. В тот же день, по данным властей Агдамского района, пожилая женщина в Азербайджане получила ранение во время обстрела приграничного села. 

Новости о том, что происходит в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Нагорный Карабах заявил о гибели солдата", "МИД Азербайджана отреагировал на флаг Нагорного Карабаха в эфире "Евровидения", "В Азербайджане обнаружено 15 авиабомб".

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