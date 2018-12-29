Азербайджан насчитал 29 обстрелов в зоне конфликта

29 декабря 2018, 12:15

Позиции азербайджанской армии за минувшие сутки были обстреляны со стороны Армении и "оккупированных территорий", заявило Минобороны страны.

Как информировал "Кавказский узел", утром 28 декабря Азербайджан сообщил о 28 обстрелах своих позиций за сутки.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 29 раз", - сообщило сегодня на своем сайте министерство обороны Азербайджана.

Огонь велся как со стороны Армении, так и с территорий Тертерского, Агдамского, Физулинского и Геранбойского районов, которые Азербайджан считает оккупированными, говорится в сообщении.

Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 12:15 мск 29 декабря не прокомментировали данное заявление на своих сайтах.