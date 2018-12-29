Учения азербайджанских войск. Декабрь 2018 года. Фото с сайта Минобороны Азербайджана. https://mod.gov.az/ru/news/provedeny-prakticheskie-strelby-iz-samohodnyh-artillerijskih-ustanovok-dana-video-25292.html

29 декабря 2018, 12:15

Азербайджан насчитал 29 обстрелов в зоне конфликта

Позиции азербайджанской армии за минувшие сутки были обстреляны со стороны Армении и "оккупированных территорий", заявило Минобороны страны.

Как информировал "Кавказский узел", утром 28 декабря Азербайджан сообщил о 28 обстрелах своих позиций за сутки.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 29 раз", - сообщило сегодня на своем сайте министерство обороны Азербайджана.

Огонь велся как со стороны Армении, так и с территорий Тертерского, Агдамского, Физулинского и Геранбойского районов, которые Азербайджан считает оккупированными, говорится в сообщении.

Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 12:15 мск 29 декабря не прокомментировали данное заявление на своих сайтах.

В апреле 2016 года стороны карабахского конфликта объявили о перемирии, однако это не остановило противостояния, говорится  в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Ежедневно более двух лет в зоне конфликта ведутся обстрелы, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны". 

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Нагорный Карабах заявил о гибели солдата", "МИД Азербайджана отреагировал на флаг Нагорного Карабаха в эфире "Евровидения", "В Азербайджане обнаружено 15 авиабомб".

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