Подразделение ПВО азербайджанской армии. Фото https://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/?gid=25134

28 декабря 2018, 09:16

Азербайджан заявил об обстрелах четырех сел в зоне конфликта

Позиции азербайджанской армии были обстреляны 28 раз за минувшие сутки, сообщило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 27 декабря Азербайджан обвинил Армению в 26 обстрелах за сутки, а позднее заявил, что в результате нарушения режима перемирия пожилая жительница 26 декабря получила ранение. Инцидент, по данным Минобороны, произошел при обстреле приграничного села. Оборонное ведомство Нагорного Карабаха 26 декабря обвинило власти Азербайджана в нарушении перемирия и призвало воздержаться от обострения конфликта в праздничные дни. За период с 16 по 22 декабря оно насчитало 200 обстрелов с азербайджанской стороны.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 28 раз", - сообщается сегодня на сайте Министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Ферехли, Ашагы Аскипара, Гызылгаджылы Газахского района и Агдам Товузского района.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.15 мск не прокомментировали это заявление на своих официальных сайтах.

В апреле 2016 года стороны карабахского конфликта объявили о перемирии, однако это не остановило противостояния, говорится  в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Ежедневно более двух лет в зоне конфликта ведутся обстрелы, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны". 

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" также размещены материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Инфографика. Карабах после перемирия - два года войны", "Наблюдатели ОБСЕ не увидели нарушений в зоне карабахского конфликта", "Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта". 

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