Азербайджан заявил об обстрелах четырех сел в зоне конфликта

28 декабря 2018, 09:16

Позиции азербайджанской армии были обстреляны 28 раз за минувшие сутки, сообщило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 27 декабря Азербайджан обвинил Армению в 26 обстрелах за сутки, а позднее заявил, что в результате нарушения режима перемирия пожилая жительница 26 декабря получила ранение. Инцидент, по данным Минобороны, произошел при обстреле приграничного села. Оборонное ведомство Нагорного Карабаха 26 декабря обвинило власти Азербайджана в нарушении перемирия и призвало воздержаться от обострения конфликта в праздничные дни. За период с 16 по 22 декабря оно насчитало 200 обстрелов с азербайджанской стороны.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 28 раз", - сообщается сегодня на сайте Министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Ферехли, Ашагы Аскипара, Гызылгаджылы Газахского района и Агдам Товузского района.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.15 мск не прокомментировали это заявление на своих официальных сайтах.