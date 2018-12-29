На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Фото: REUTERS/Reuters Staff

29 декабря 2018, 16:55

Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 150 обстрелах за неделю

Азербайджанские военные вели огонь из стрелкового оружия, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.

Как информировал "Кавказский узел", с 16 по 22 декабря военное ведомство непризнанной республики а насчитало 200 обстрелов своих позиций.

26 декабря Минобороны Нагорного Карабаха призвало Азербайджан не нарушать перемирие хотя бы в дни новогодних праздников. В тот же день, по данным властей Агдамского района, пожилая жительница Азербайджана получила ранение при обстреле приграничного села. 

За неделю с 23 по 29 декабря азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня 1500 раз, огонь велся из стрелкового оружия, сообщило на своем сайте министерство обороны Нагорного Карабаха.

Военное ведомство Азербайджана по состоянию на 14:30 мск 29 декабря не прокомментировало это заявление на своем сайте. При этом азербайджанская сторона ежедневно сообщает об обстрелах со стороны Армении и Нагорного Карабаха. Согласно подсчетам "Кавказского узла", за 22-29 декабря Минобороны Азербайджана сообщило о 189 случаях обстрела своих позиций. Только за минувшие сутки обстрелов было 29, заявило министерство обороны Азербайджана.

В апреле 2016 года стороны карабахского конфликта объявили о перемирии, однако это не остановило противостояния, говорится  в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Ежедневно более двух лет в зоне конфликта ведутся обстрелы, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". 

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В "Справочнике" "Кавказского узла" также содержатся материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Эксперты в Армении заявили о необходимости постоянного мониторинга в зоне конфликта", "Военные атташе осмотрели место обстрела в Азербайджане", "Политологи: Армения признает Нагорный Карабах в случае провала переговоров о его статусе".

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