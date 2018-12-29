Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 150 обстрелах за неделю

29 декабря 2018, 16:55

Азербайджанские военные вели огонь из стрелкового оружия, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.

Как информировал "Кавказский узел", с 16 по 22 декабря военное ведомство непризнанной республики а насчитало 200 обстрелов своих позиций.

26 декабря Минобороны Нагорного Карабаха призвало Азербайджан не нарушать перемирие хотя бы в дни новогодних праздников. В тот же день, по данным властей Агдамского района, пожилая жительница Азербайджана получила ранение при обстреле приграничного села.

За неделю с 23 по 29 декабря азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня 1500 раз, огонь велся из стрелкового оружия, сообщило на своем сайте министерство обороны Нагорного Карабаха.

Военное ведомство Азербайджана по состоянию на 14:30 мск 29 декабря не прокомментировало это заявление на своем сайте. При этом азербайджанская сторона ежедневно сообщает об обстрелах со стороны Армении и Нагорного Карабаха. Согласно подсчетам "Кавказского узла", за 22-29 декабря Минобороны Азербайджана сообщило о 189 случаях обстрела своих позиций. Только за минувшие сутки обстрелов было 29, заявило министерство обороны Азербайджана.

В апреле 2016 года стороны карабахского конфликта объявили о перемирии, однако это не остановило противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Ежедневно более двух лет в зоне конфликта ведутся обстрелы, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В "Справочнике" "Кавказского узла" также содержатся материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".