30 декабря 2018, 11:53

Четыре человека стали жертвами ДТП с грузовиком в Ростовской области

Три человека погибли, один с травмами доставлен в больницу после столкновения легковой машины и грузовика в Аксайском районе Ростовской области, сообщила полиция.

Авария произошла сегодня в 05.10 мск на 1035-м километре автодороги М-4 "Дон".

"Водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем Datsun on-DO, допустил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовым автомобилем КамАЗ, которым управлял водитель 1976 года рождения", - приводит сегодня сообщение пресс-служба Главного управления МВД по Ростовской области ТАСС.

Водитель иномарки, а также двое его пассажиров погибли, 19-летний молодой человек с травмами госпитализирован, пишет со ссылкой на ведомство Donnews. О состоянии водителя грузовика не сообщается.

Информации о ДТП нет на сайте Главного управления МВД по Ростовской области и ГИБДД России на 10.30 мск сегодня.

Примечание:

"Не менее двух человек пострадали при ДТП с автобусом в Ростовской области", "Водитель задержан после ДТП с тремя подростками в Волгограде", "Пять человек пострадали при ДТП в Ростовской области".

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