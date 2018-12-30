НПО Грузии выступили против кандидатов в судьи Верховного суда

30 декабря 2018, 03:40

Судебная система в Грузии управляется кланами, которые оказывают нездоровое влияние на всю систему правосудия, заявили неправительственные организации. По их мнению, отбор десяти кандидатов в судьи Верховного совета происходил непрозрачно и с нарушениями. С призывом к парламенту принять законодательные изменения, позволяющие избирать кандидатов в судьи Верховного совета на основании консенсуса, выступили члены Высшего совета юстиции Анна Долидзе и Нази Джанезашвили. Конфликт вокруг судей может ударить по имиджу "Грузинской мечты", считает аналитик Заал Анджапаридзе.

Как писал "Кавказский узел", 27 декабря председатель юридического комитета парламента Грузии Екатерина Беселия ушла в отставку, заявив о непрозрачном отборе кандидатов на пост председателя Верховного суда страны. По ее словам, среди кандидатов есть судьи, причастные к политическим преследованиям во времена Саакашвили.

Прежняя председательница Верховного суда Грузии Нино Гвенетадзе в августе ушла в отставку из-за проблем со здоровьем. Гвенетадзе возглавляла суд с 20 марта 2015 года, когда ее кандидатура была отобрана из 28 кандидатов. В случае досрочной отставки председателя Верховного суда Грузии сроки представления нового кандидата и его избрания законодательством страны не определены. По действующей Конституции, председателя Верховного суда парламент избирает сроком на 10 лет по представлению президента.

Комментируя вопрос отставки Екатерины Беселия, министр юстиции Тея Цулукиани заявила, что не является сторонницей вынесения на публику внутрипартийных прений, и считает, что "подобные вопросы можно рассмотреть внутри команды". Также она сказала в эфире грузинской телекомпании "Имеди" 29 декабря, что Беселия останется в команде "Грузинской мечты" и будет одной из ее ведущих фигур (перевела слова Цулукиани корреспондент "Кавказского узла").

Двое членов Высшего совета юстиции Грузии Анна Долидзе и Нази Джанезашвили призвали парламент принять законодательные изменения, позволяющие принимать решения по кандидатам в судьи на основании консенсуса и открытой дискуссии.

"Это дает возможность рассмотреть позиции всех членов совета", - сказала Нази Джанезашвили.

Она напомнила, в настоящее время Высший совет юстиции принимает решение большинством голосов.

В свою очередь Анна Долидзе отметила, что представленные кандидаты в судьи ВС отобраны с "позиции клана".

Грузинские НПО заявили, что судебная система управляется кланами

На клановость указали и десять неправительственных организаций в совместном заявлении, подготовленном в связи с избранием кандидатов в члены ВС. В частности, НПО указывают, что Высший совет юстиции в последние годы явно злоупотребляет своими полномочиями и "практически ни одно решение не принимает, исходя из интересов правосудия".

Отбор десяти кандидатов в судьи Верховного суда на бессрочный срок происходил непрозрачно и с нарушениями, говорится в совместном заявлении НПО от 29 декабря (перевела корреспондент "Кавказского узла").

По данным НПО, судебная система управляется кланами, которые оказывают нездоровое влияние, имеют рычаги давления на систему, а все принимаемые судом решения направлены на упрочение их влияния.

"Влиятельная группа постоянно борется с любым отличающимся мнением в совете и в самой судебной системе", - говорится в заявлении.

В заявлении также указывается, что на протяжении многих лет влиятельная группа из судебной системы удаляют критически настроенных судей и пользуется поддержкой определенной ветви власти и части парламента.

Кроме того, как отмечается в заявлении, в судебной системе не действует эффективная система обязательной отчетности, большая часть членов совета не отвечает требованиям по знаниям прав человека, также зачастую наблюдается дискриминация женщин - членов совета.

"В этой ситуации считаем, что члены совета, поддерживающие это решение, не имеют право быть в совете. Поэтому они по своей инициативе должны покинуть совет и должности судей. Также считаем, что должности судей должны покинуть все члены влиятельных групп", - говорится в заявлении.

НПО придерживаются мнения, что в Высший совет юстиции необходимо назначать членов, не имеющих отношениях к судебной деятельности, на основании политического консенсуса. При этом необходимо приостановить процедуру назначения судей в Верховный совет, так как список кандидатов должен представить парламенту обновленный совет.

Среди подписавшихся под совместным заявлением - неправительственные организации "Международная прозрачность - Грузия", "Ассоциация молодых юристов", "42 статья Конституции" и "Центр защиты прав человека".

Скандал вокруг Верховного суда может отрицательно сказаться на "Грузинской мечте"

Скандал вокруг назначения судей Верховного суда может отрицательно сказаться на "Грузинской мечте" и судебной системе в целом, считает аналитик Заал Анджапаридзе.

"Недовольство общественности вызвало представление людей такого сорта, которые готовы предложить свои услуги... любой политической силе, которая будет находится у власти. Это очень вредит независимости и в этом суть критики и суть неприятия их кандидатур", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он уточнил, что в Верховный суд Грузии входит 28 судей, и сейчас наблюдается "серьезный недобор". Кроме того, по его словам, в кандидаты в судьи представлено десять человек, из числа которых к пяти-шести кандидатам есть претензии из-за их деятельности.

"Кроме того, что они выполняли заказы правящей партии по конкретным делам, они еще слишком прагматично понимали и читали законы. В этом проблема", - пояснил он.

По его мнению, в настоящее время в стране идет борьба интересов, что и привело к конфликту.