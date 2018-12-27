Прокуратура Грузии заинтересовалась нарушениями на выборах

27 декабря 2018, 14:59

Главная прокуратура Грузии начала расследование уголовного дела о фальсификациях во втором туре президентских выборов.

Как писал "Кавказский узел", "Единое национальное движение" потребовало от прокуратуры задержать подозреваемых в фальсификациях на президентских выборах, заявил 24 декабря один из лидеров партии Леван Бежашвили.

14 декабря Центризбирком Грузии огласил итоговый протокол президентских выборов в Грузии. Саломе Зурабишвили, поддержанная правящей партией "Грузинская мечта", по итогам второго тура президентских выборов 28 ноября получила 59,52% голосов избирателей, Григол Вашадзе - 40,48%.

Главная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело по фактам возможной фальсификации второго тура президентских выборов. "Следствие начато в связи с заверением подписью избирательных бюллетеней и помещением их в избирательные урны членами комиссий на конкретных избирательных участках во втором туре президентских выборов", - говорится в сообщении ведомства, направленном сегодня корреспонденту "Кавказского узла".

Расследование начато после обращения ЕНД в прокуратуру, сделанного 24 декабря, отмечается в пресс-релизе.

Напомним, что по данным ЦИК, озвученным ранее, в окружные избирательные комиссии поступило 307 жалоб в ходе голосования на выборах. 5 декабря Госдеп США выразил обеспокоенность нарушениями на выборах в Грузии. При этом 14 декабря пресс-спикер избирательной комиссии Анна Микеладзе заявила, что жалобы, поданные в участковые и окружные избирательные комиссии и затем переданные в ЦИК, были изучены.

Новости о выборах президента Грузии в 2018 году "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Иванишвили vs Саакашвили". На "Кавказском узле" также размещены биографии Григола Вашадзе и Саломе Зурабишвили.