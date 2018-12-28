Ингушские депутаты на фоне обсуждения отставок приняли дефицитный бюджет

28 декабря 2018, 14:04

Депутаты Народного собрания Ингушетии 27 декабря приняли бюджет на 2019 год с дефицитом в 333 млн рублей. В повестку заседания также был включен вопрос о досрочном сложении полномочий двух парламентариев, принимавших участие в голосовании по чечено-ингушской границе.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали Соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. 6 декабря Конституционный суд России, вопреки вынесенному ранее вердикту КС Ингушетии, признал законность соглашения о чечено-ингушской административной границе. После оглашения решения суда противники соглашения заявили, что оно принято "в угоду чиновникам", и пригрозили властям новыми акциями протеста и обращением в международные структуры.

4 октября за ратификацию соглашения о закреплении границы с Чечней проголосовали 17 из 25 депутатов, присутствовавших на заседании парламента, заявили власти Ингушетии. Однако позднее парламентарии на стихийном митинге в Магасе сообщили, что 15 из 24 депутатов парламента Ингушетии проголосовали против ратификации соглашения. Попытки организовать повторное голосование сорвались из-за отсутствия кворума. 15 октября представители тейпа Нальгиевых объявили о том, что отрекаются от депутата Руслана Нальгиева, проголосовавшего за соглашение о границе.

В повестку дня заседания Народного собрания Республики Ингушетия, прошедшего 27 декабря, были включены вопросы о республиканском бюджете, а также о прекращении полномочий двух депутатов.

"О досрочном прекращении полномочий депутата Народного собрания Республики Ингушетия шестого созыва Котиева Ахмеда Якубовича и о досрочном прекращении полномочий депутата Народного Собрания Республики Ингушетия шестого созыва Нальгиева Руслана Муратовича", - говорится в опубликованной сегодня на сайте парламента Ингушетии повестке.

При этом в сообщении, опубликованном на официальном сайте по итогам заседания 27 декабря, нет данных о том, принята ли отставка, зато содержится информация об утверждении в третьем и окончательном чтении бюджета Ингушетии.

"Основной вопрос, который рассмотрели депутаты в процессе заседания, был посвящен проекту республиканского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. После обсуждения внесенных поправок народные избранники приняли проект закона в третьем чтении. Основные характеристики республиканского бюджета выглядят следующим образом: общий объем доходов бюджета составляет 22 124 996,6 тыс. рублей; общий объем расходов бюджета - 22 458 858,8 тыс. рублей; дефицит республиканского бюджета - 333 862,2 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В проекте федерального бюджета на 2018-2020 годы Ингушетия входила в число высокодотационных регионов России. Дотации республике были запланированы в размере 9,2 млрд рублей. 14 ноября власти Ингушетии анонсировали увеличение федеральных дотаций в бюджет на 967,7 миллиона рублей по сравнению с 2018 годом. При этом, по данным активистов, в ходе публичных слушаний бюджета республики, прошедших 15 ноября, их вопросы поставили чиновников в тупик.

О том, что депутаты в ходе заседания 27 декабря приняли отставку двух депутатов большинством голосов, сообщил сегодня Telegram-канал "ФортангаORG".

"На повестку дня были вынесены вопросы добровольного сложения полномочий с депутатов А.Котиева и Р.Нальгиева, который ранее был отлучен от тейпа Нальгиевых в связи с позицией по передаче ингушских земель Чечне. Большинством голосов отставка была принята. По нашим сведениям, депутаты голосовавшие против соглашения, подвергаются давлению, чтобы они сложили с себя полномочия и их места могли занять другие, более лояльные депутаты. Ахмед Котиев как раз таки из их числа", - подчеркивается в сообщении.

Согласно данным Telegram-канал, "ранее часть депутатов ставила условием голосования за бюджет - голосование за закон от отмене соглашения между Ингушетией и Чечней, в итоге бюджет был принят". "Большинство депутатов проголосовали против отмены Соглашения. В общем, голосование выглядело так. На заседании присутствовало 27 депутатов. За отмену Соглашения проголосовало 12 депутатов. Остальные либо проголосовали "за", либо воздержались", - говорится в сообщении.

При этом по данным на 14.00 мск 28 декабря на сайте парламента Ингушетии нет информации о рассмотрении на заседании Народного собрания республики вопроса о соглашении о границе с Чечней.

Напомним, что Совет тейпов Ингушетии 13 декабря вызвал депутатов парламента республики на шариатский суд, чтобы установить, как проголосовал каждый из парламентариев по вопросу соглашения о чечено-ингушской административной границе, подписанного главами двух республик. Координационный центр мусульман Северного Кавказа обвинил активистов в запугивании ингушских депутатов, назвав заседание шариатского суда попыткой психологического давления на "неправильно голосовавших" парламентариев. Суд планировал определить, было ли голосование сфальсифицировано, но на заседание 15 декабря пришли 10 из 30 парламентариев.

На "Кавказском узле" можно ознакомиться с полным текстом Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (картой и геодезическим описанием границы). Анализ новой линии чечено-ингушской границы картографами приведен в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов". Также на "Кавказском узле" размещен материал "Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон".

"Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости о границах между Чечней и Ингушетией публикует на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". Также "Кавказским узлом" подготовлена биографическая справка о Юнус-Беке Евкурове.