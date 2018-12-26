26 декабря 2018, 03:30
Минтранс Дагестана уточнил число пострадавших при обрушении моста в Буйнакске
Травмы различной степени тяжести при обрушении моста получили двое рабочих, сообщил Минтранс Дагестана. Ранее Минздрав республики сообщал о троих пострадавших.
Как писал "Кавказский узел", 25 декабря в Буйнакске за день до открытия рухнул автомобильный мост. По предварительным данным, пострадали три человека.
При обрушении автомобильного моста пострадали два человека. Один из них получил легкие травмы, другой - травмы средней степени тяжести, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана 25 декабря.
По факту обрушения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по Дагестану.
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Минтранс Дагестана уточнил число пострадавших при обрушении моста в Буйнакске
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