Три человека пострадали при обрушении моста в Дагестане

25 декабря 2018, 18:20

Автомобильный мост рухнул в Буйнакске за день до открытия, три человека госпитализированы. Причиной обрушения нарушения строительных правил, предположили МЧС и мэрия.

Состояние одного из пострадавших оценивается врачами как тяжелое, еще двоих - как средней степени тяжести, сообщила представитель дагестанского Минздрава Залина Муртазалиева.

По ее словам, все пострадавшие доставлены в центральную городскую больницу Буйнакска, информировал "Интерфакс".

Причиной сегодняшнего обрушения моста стали нарушения правил строительства, полагают в МЧС Дагестана. С этим согласен и мэр Буйнакска Исламудин Нургудаев. "Видимо, проектировка неправильная, потому что конструкция не выдержала, как начали заливать бетон", - процитировал мэра ТАСС.

В городской администрации города уточнили, что мост является объездным, но очень важен для местных жителей. "У нас два въезда в город, этот мост - это въезд в наш жилой микрорайон", - пояснил Нургудаев. В мэрии добавили, что проходящие под мостом железнодорожные пути не эксплуатируются, передало издание.

На видео, опубликованном на Youtube-канале "Нового дела", видно, что с рядом с рухнувшим автомобильным мостом находится еще один, пешеходный.

"В 400 метрах от этого моста находится другой мост, тоже переезд через железную дорогу, но построенный народом, Народный мост. Его построили за сумму в десять раз меньшую, чем государственный. Но он построен на совесть и стоит. Мост (на фото), который строит государство, говорят, планировалось открыть для проезда автотранспорта уже завтра, торжественно. Слава Всевышнему, он рухнул сегодня! Наверняка, от стыда. Аресты будут, силовики?" - говорится в сегодняшней публикации на Telegram-канале дагестанского издания "Черновик".