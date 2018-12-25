Рухнувший автомобильный мост в Буйнакске. Кадр из видео пользователя Новое Дело https://www.youtube.com/watch?v=Znpm5Kjd0Lo

25 декабря 2018, 18:20

Три человека пострадали при обрушении моста в Дагестане

Автомобильный мост рухнул в Буйнакске за день до открытия, три человека госпитализированы. Причиной обрушения нарушения строительных правил, предположили МЧС и мэрия.

Состояние одного из пострадавших оценивается врачами как тяжелое, еще двоих - как средней степени тяжести, сообщила представитель дагестанского Минздрава Залина Муртазалиева.

По ее словам, все пострадавшие доставлены в центральную городскую больницу Буйнакска, информировал "Интерфакс".

Причиной сегодняшнего обрушения моста стали нарушения правил строительства, полагают в МЧС Дагестана. С этим согласен и мэр Буйнакска Исламудин Нургудаев. "Видимо, проектировка неправильная, потому что конструкция не выдержала, как начали заливать бетон", - процитировал мэра ТАСС.

В городской администрации города уточнили, что мост является объездным, но очень важен для местных жителей. "У нас два въезда в город, этот мост - это въезд в наш жилой микрорайон", - пояснил Нургудаев. В мэрии добавили, что проходящие под мостом железнодорожные пути не эксплуатируются, передало издание.

Telegram-канал "Черновика" об обрушении моста в Буйнакске, https://t.me/chernovik/8987На видео, опубликованном на Youtube-канале "Нового дела", видно, что с рядом с рухнувшим автомобильным мостом находится еще один, пешеходный.

"В 400 метрах от этого моста находится другой мост, тоже переезд через железную дорогу, но построенный народом, Народный мост. Его построили за сумму в десять раз меньшую, чем государственный. Но он построен на совесть и стоит. Мост (на фото), который строит государство, говорят, планировалось открыть для проезда автотранспорта уже завтра, торжественно. Слава Всевышнему, он рухнул сегодня! Наверняка, от стыда. Аресты будут, силовики?" - говорится в сегодняшней публикации на Telegram-канале дагестанского издания "Черновик".

Примечание:

"Мост на трассе Баку – Евлах восстановлен после схода селя",  "Дербентцы указали новому мэру на проблемы с дорогами и мусором", "Прокуратура потребовала от чиновников отремонтировать дороги в Махачкале".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

25 декабря 2018, 19:46

  • Активисты в Ереване потребовали вывода российской военной базы

    Участники акции у посольства РФ в Ереване потребовали вывести российскую военную базу из Гюмри, обеспечить прозрачное расследование убийства Джульетты Гукасян российским военнослужащим и пересмотреть характер отношений с Россией. Активисты Компартии Армении провели у посольства контракцию под лозунгом "Навеки с Россией".

25 декабря 2018, 19:44

25 декабря 2018, 18:36

  • Цотнэ Гамсахурдия продолжил голодовку без наблюдения врачей

    Сын первого президента Грузии Цотнэ Гамсахурдия сообщил, что после госпитализации брата продолжает голодовку без врачебного присмотра. Юридический комитет парламента одобрил сегодня продление срока расследования убийства Звиада Гамсахурдии, чего добивались его сыновья.

25 декабря 2018, 18:20

25 декабря 2018, 17:48

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Новости

Все новости

Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Инфографика

Все справки