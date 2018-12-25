Защита указала ЕСПЧ на нарушения в деле адвоката Беньяша

25 декабря 2018, 13:21

Адвокат Михаил Беньяш был задержан в Краснодаре на больший срок, чем допустимо по закону, сообщила в жалобе в ЕСПЧ его защитник.

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря стало известно, что следователи прекратили дело Михаила Беньяша по статье о воспрепятствовании правосудию (ст.294 УК РФ), но ему были предъявлены обвинения в применении насилия к полицейскому (ч.1 ст.318 УК РФ).

Михаил Беньяш был задержан 9 сентября в Краснодаре вместе с участниками несогласованного митинга против пенсионной реформы. По словам Беньяша, после задержания его избили. Он отбыл 14 суток административного ареста по делу о неподчинении полицейскому, после чего был задержан по обвинению в нападении на полицейских и воспрепятствовании осуществлению правосудия. 28 сентября суд арестовал Беньяша на два месяца, но 23 октября по решению краевого суда адвокат был освобожден под залог в 600 тысяч рублей.

Защита Михаила Беньяша направила в ЕСПЧ жалобу на нарушения при избрании меры пресечения по делу о нападении на полицейских, сообщила его адвокат Татьяна Третьяк.

По мнению защиты, в отношении Беньяша была нарушена ст.3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (запрет на унижающее достоинство обращение), так как в суд его доставили в наручниках, а во время заседания он находился в стеклянной "клетке".

Кроме того, по словам Татьяны Третьяк, в жалобе говорится о нарушении ч.1 ст.5 (право на свободу и личную неприкосновенность), так как заседание по избранию меры пресечения состоялось после того, как истекли 48 часов с момента задержания Беньяша, и по закону его уже должны были освободить.

Защита, по словам Третьяк, сообщила об этом, но суд замечание проигнорировал и продлил срок задержания Беньяша на 72 часа, не избрав меру пресечения, сообщила 24 декабря "Медиазона".

Татьяна Третьяк уточнила, что за этой жалобой в ЕСПЧ могут последовать и другие. "Это первая жалоба, но не последняя. По делу была допущена масса нарушений Конвенции", - привел 24 декабря ее слова "Росбалт".

Напомним, что дело Беньяша вызвало большой резонанс. Amnesty International признала его узником совести, а Правозащитный центр "Мемориал" предупредил власти, что уголовное преследование Беньяша угрожает независимости адвокатуры и соблюдению права граждан на юридическую защиту, а также подрывает основы российской правовой системы.

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