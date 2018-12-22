Обвинение потребовало условный срок для главы Свидетелей Иеговы* в Прохладном

22 декабря 2018, 02:50

Прокурор попросил для главы прохладненской организации Свидетелей Иеговы* Аркадия Акопяна, обвиненного в экстремизме, два года лишения свободы условно. Защита потребовала оправдательного приговора, а сам Акопян в последнем слове назвал себя невиновным.

Как писал "Кавказский узел", 70-летний Аркадий Акопян обвиняется в возбуждении ненависти либо вражды (ч. 1 ст.282 УК РФ). По версии обвинения, он организовал распространение литературы, включенной в список экстремистских материалов, и неуважительно высказывался о последователях других религий. 5 сентября адвокат Акопяна Антон Омельченко заявил, что мобильные телефоны свидетелей обвинения в дни, когда проводились богослужения, находились далеко от места их проведения. На заседании 20 сентября Акопян отказался признать вину, отметив, что поддерживает хорошие отношения с людьми, исповедующими другие религии.

Обвинение против Акопяна построено на показаниях шести человек, которые заявили, что слышали, как Акопян во время одного из своих выступлений перед Свидетелями Иеговы* неуважительно отзывался о мусульманах, а также о православных священниках, рассказал его адвокат. Сам Акопян настаивает на невиновности, отрицает, что он говорил что-либо подобное, а свидетелей обвинения прежде никогда не видел.

Поддержать Акопяна во время заседания Прохладненского районного суда 21 декабря пришли 25 верующих, сообщил присутствовавший на заседании корреспондент "Кавказского узла".

Вина подсудимого установлена совокупностью доказательств и подтверждена показаниями свидетелей, заявил в своем выступлении гособвинитель, помощник прокурора Прохладного Денис Чапский. Прокурор сослался на показания свидетелей обвинения, указывая, что в доме Акопяна и в молитвенном зале Свидетелей Иеговы* были найдены отдельные номера журнала «Сторожевая башня»** и журнала «Пробудись»**, внесенные в федеральный список экстремистских материалов.

Также со ссылкой на показания свидетелей обвинитель воспроизвел фразу, произнесенную, по версии обвинения, Акопяном во время очередного собрания Свидетелей Иеговы* 20 марта 2016 года. Фраза представляет собой утверждение, характеризующее мусульман и православных священников как преступников. По совам прокурора, Акопян во время собраний общины пропагандировал превосходство одной религии над другими. «Поскольку преступление относится к категории средней тяжести, предлагаю применить к Акопяну наказание, не связанное с лишением свободы», - заявил прокурор.

Интересы Акопяна на сегодняшнем судебном заседании представляли два адвоката - Егиазар Черников и Антон Омельченко. Адвокат Черников потребовал для Акопяна оправдания и реабилитации, заявив, что он преследуется лишь на основании своих религиозных убеждений, как Свидетель Иеговы*.

Адвокат отметил, что Свидетели Иеговы* имеют устоявшуюся репутацию пацифистов. Он сослался на мнение известных религиоведов, докторов философских наук Артура Артемьева и Сергея Иваненко, которые выступили в защиту Свидетелей Иеговы* и призвали власти наладить партнерские отношения с религиозными объединениями.

Предъявленное Акопяну обвинение Егиазар Черников назвал абсурдным, заявив, что в деле «отсутствует само событие преступления». Обвинение построено на показаниях шести свидетелей, один из которых так и не явился в суд, а сами показания - о выступлении Акопяна на собрании 20 марта 2016 года - не соответствуют действительности.

«На самом деле именно 20 марта программа была другая, Акопян не выступал на собрании. В тот день у Свидетелей Иеговы* был гость, руководитель общины из другого района, он и выступал на собрании», - сообщил адвокат, отметив, что эту информацию подтвердили 14 свидетелей защиты. Черников добавил, что Акопян не раздавал литературу и никому не поручал раздавать ее, имеет безупречную репутацию и поддерживает дружеские отношения с представителями других религий.

Защитник сослался на Постановление пленума Верховного суда, который назвал необходимым доказательство прямого умысла обвиняемого на возбуждение ненависти либо вражды при рассмотрении дел о преступлениях экстремистской направленности. Он указал на противоречия в показаниях пятерых свидетелей обвинения, явившихся в суд: свидетели не знали подробностей богослужения, не знали структуру организации и других моментов, известных членам религиозной общины Свидетелй Иеговы*. Согласно версии защиты, свидетели обвинения фактически не присутствовали в молитвенном зале в день предполагаемого выступления Акопяна.

Адвокат Антон Омельченко также сослался на Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 года № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности». Согласно этому постановлению, высказывание суждений и умозаключений, не преследующих цели возбудить ненависть либо вражду, а равно унизить достоинство человека либо группы лиц, не является преступлением.

«Даже если текст оперирует [негативными оценками], этого недостаточно для криминализации деяния, если он не побуждает к противоправным действиям против соответствующей группы лиц», - подчеркнул он.

Фраза, которая вменяется в вину Акопяну, несет оценочный характер, но никого не призывает к каким-либо противоправным действиям в отношении упомянутых религиозных групп, отметил защитник со ссылкой на выводы экспертов. Таким образом, в действиях Акопяна нет состава преступления, заключил адвокат.

Распространение экстремистских материалов, даже если оно имело место, наказуемо лишь в том случае, если доказано, что обвиняемый преследовал цель возбудить ненависть либо вражду. В тексте изданий, распространение которых вменяется Акопяну, нет обоснований или утверждений о «необходимости каких-либо противоправных действий против какой-либо группы лиц, тем более применения насилия, депортаций, массовых репрессий, геноцида», заявил адвокат. Он ходатайствовал о полном оправдании подзащитного.

Сам Аркадий Акопян сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что виновным себя не признает и надеется на справедливый приговор.

20 апреля 2017 года Верховный суд России удовлетворил требования Минюста о ликвидации всех российских организаций Свидетелей Иеговы* как экстремистских, а 16 августа "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы были внесены в перечень запрещенных организаций. Имущество организаций суд постановил конфисковать в пользу государства. На юге России, по состоянию на 30 марта 2017 года, действовали 107 местных религиозных организаций "Свидетели Иеговы"* – 74 в ЮФО и 33 в СКФО. В Кабардино-Балкарии насчитывалось пять местных организаций, говорится в справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Двое местных жителей, опрошенных корреспондентом "Кавказского узла", признались, что не знают о процессе по делу Акопяна и причинах запрета организаций Свидетелей Иеговы*.

Приговор по делу Аркадия Акопяна суд огласит 26 декабря.

* – Организация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена по решению суда.



** – Отдельные номера изданий внесены в Федеральный список экстремистских материалов.