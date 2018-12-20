Жителей Ставрополя напугали сообщения об эвакуации школ

20 декабря 2018, 21:35

Обсуждая новость о сегодняшней эвакуации учеников двух школ Ставрополя после сообщений о подозрительных предметах, местные жители в соцсетях не исключили ее связи с информацией об убийстве боевиков в городе. При этом правоохранители ничего опасного в школах не нашли.

Как писал "Кавказский узел", 19 декабря ФСБ России сообщила, что в Ставрополе при задержании оказали вооруженное сопротивление и были убиты члены запрещенной судом в России террористической организации "Исламское государство". Двое убитых не были жителями региона, подчеркнули власти. Один из них три года воевал в Сирии, сообщили силовики.

Экстренная эвакуация учеников была проведена сегодня в двух ставропольских школах, сообщили в краевом управлении МВД РФ. Утром в учебные заведения пришли тревожные сообщения - анонимные информаторы предупредили о бесхозных вещах, якобы оставленных где-то в помещениях школ.

На место прибыли правоохранители, медики и спасатели. Полицейские обследовали школьные здания, но никаких опасных предметов не обнаружили. После осмотра зданий учебные заведения заработали в обычном режиме, передает со ссылкой на информацию ставропольского полицейского главка ГТРК "Ставрополье".

Эвакуация проводилась в школе №1. В это время в учебном заведении не работали телефоны, передает "Свое ТВ".

Эвакуация учеников также проводилась в школе №39, сообщили ставропольские группы в социальных сетях. В комментариях местные жители выказывают беспокойство за своих детей.

В группе "Нетипичный Ставрополь" соцсети "ВКонтакте" размещена фотография, на которой видно большое количество детей у школы. За семь часов эта тема набрала 201 отметку "Нравится" и 52 комментария. Пользователи приводят неофициальную информацию о поступивших на электронные почты некоторых школ сообщениях с предупреждениями о взрывах. Некоторые комментаторы отметили, что записка с таким содержанием распространяется по WhatsApp, а другие заявили, что переживают за своих детей.

"Час назад ребёнка в эту школу отправила, сиди теперь и думай... Или фейк, или "ну на хрен эти уроки", - написала Виктория Топоркова.

"Я бы завтра на всякий случай не пустила бы ребенка в школу", - отметила Мария Маслиева.

На странице группы chp_26stav соцсети Instagram также обсуждают новость об эвакуации ставропольских учеников. Эта тема за шесть часов набрала 994 отметки "Нравится" и 26 комментариев.

"Опять что ли звонари по России объявились, или это в связи с ликвидацией боевиков, ориентировка?" - пишет lostwizard.

"Что происходит в ставропольских школах", - спрашивает здесь же tanya12030680.

«Я думаю, это все же фейк, что по соцсетям "разгуливает" фото типа на почту школ пришли письма, но лучше все же, конечно, перестраховаться и провести проверку", - пишет revva.k.

"В наше время лучше пусть поморозятся, чем потом оплакивать. Знаю, звучит грубо, зато правда", - высказал свое мнение v.mosesyanc.