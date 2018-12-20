Силовики озвучили подробности спецоперации в Ставрополе

20 декабря 2018, 15:56

Убитые в Ставрополе члены запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" готовили теракты, один из них три года воевал в Сирии, сообщили 19 декабря силовики. В городе нет усиленных патрулей, заявили местные жители, связав проверки с Новым годом.

Как писал "Кавказский узел", 19 декабря ФСБ России сообщила, что при задержании оказали вооруженное сопротивление и были убиты члены запрещенной судом в России террористической организации "Исламское государство". Двое убитых не были жителями региона, подчеркнули власти.

Территория района, где была проведена спецперация, незначительно удалена от центра Ставрополя, однако Юго-западный район считается спальным, заявил Координатор общественного движения "Центр гражданских инициатив СКФО" Валерий Ледовской. Жители города рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что узнали о спецоперации из СМИ.

"Проспект Ворошилова переходит в улицу Пирогова. Здесь многолюдно, в том числе потому, что отстроен крупный медицинский кластер: тут расположены взрослая поликлиника, больница, детская больница", - пояснил Ледовской.

По его словам, помимо медучреждений на территории района выстроено много нового высотного, 18-этажного жилья.

"О том, что была спецоперация, я услышала из СМИ, по радио. Однако сегодня утром я заметила, что на дорогах стало больше сотрудников ППС. Но это по ощущениям. Такое впечатление, что ожидали чьего-то приезда", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" жительница Ставрополя Екатерина.

"Патрулей не заметил. На дорогах усилений нет, документы проверяют в обычном режиме. Я связываю это больше с празднованием Нового года, чтобы пьяниц за рулем отлавливать, а не с террористами", - отметил ставрополец Иван.

Скворцов: члены ИГ* собирались использовать коктейли Молотова



Подробности проходившей в Ставрополе спецоперации были озвучены 19 декабря на заседании антитеррористической комиссии города. По данным силовиков, молодые люди приехали в Ставрополь еще 14 декабря и в тот же день сняли квартиру на проспекте Ворошилова в Юго-Западном районе, написал 19 декабря "Коммерсант".

По информации издания, личности убитых уже установлены. Оба входили в террористическую организацию "Исламское государство", запрещенную в России. Один из них получил боевой опыт, воюя в Сирии. По оперативным данным, они готовили теракты на новогодние праздники, а в качестве взрывных устройств собирались использовать коктейли Молотова, рассказал на заседании заместитель председателя правительства Ставропольского края Юрий Скворцов. "Делали бомбы из подручных средств, так как на тротил им, видимо, не хватило средств", - пояснил он.

В статье отмечается, что на заседании была также озвучена информация о том, что задержать молодых людей сотрудники УФСБ попытались на улице Пирогова, в непосредственной близости к лесному массиву, однако на предложение сдаться те открыли огонь и попытались бросить гранату. Операция, по уточненным данным, проводилась еще в понедельник, 17 декабря, сообщила газета.

На месте боестолкновения изъяты пистолет Макарова и граната. УФСБ по данному факту возбудило уголовное дело по трем статьям: "покушение на теракт организованной группой", "участие в деятельности террористической организации", "незаконный оборот оружия и боеприпасов", сообщило издание.

Эксперты обратили внимание на задержку публикации данных о спецоперации

Сообщение об инциденте было опубликовано с сильной задержкой. Это может быть связано с нежеланием публиковать непроверенные данные о причастности убитых к ИГ*, заявил корреспонденту "Кавказского узла" президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

"Очевидно, что ФСБ не спешила публиковать информацию, не удостоверившись на сто процентов, что боевики являлись членами ИГИЛ. В таких случаях обычно подключаются оперативные работники, которые дают четкую позицию. Публиковать непроверенную информацию служба не решилась", - пояснил Гончаров.

По его словам, относительно спокойный Ставропольский край граничит с "проблемными с точки зрения терроризма регионами", чем и обусловлен выбор региона членами ИГ* для проведения терактов на новогодние праздники. "Совсем не удивительно, что именно Ставрополье выбрано для атаки, в том числе еще и потому, что здесь много выходцев из других кавказских республик", - сказал Гончаров.

Низкая оценка финансовых возможностей убитых в ходе спецоперации опрометчива, отметил Координатор общественного движения "Центр гражданских инициатив СКФО" Валерий Ледовской.

"Вряд ли у боевиков вообще могут быть проблемы с приобретением относительно недорого тротила. "Нищенство" убитых считаю надуманным", - подчеркнул Ледовской.

Он также отметил, что его озадачило то, что информация о спецоперации была опубликована лишь на третьи сутки. "Видимо, силовики думали, как лучше подать, интерпретировать", - подчеркнул он.

Согласно подсчетам "Кавказского узла", основанным на собственной информации и сообщениях из открытых источников, спецоперация 19 декабря стала четвертым вооруженным инцидентом на Ставрополье с начала 2018 года. При этом, по данным на 15.40 мск 20 ноября, на сайте американской мониторинговой компании Search International Terrorist Entitites (SITE) Intelligence Group, отслеживающей ресурсы, поддерживающие "Исламское государство"* нет информации о том, что ИГ* признало убитых в Ставрополе своими сторонниками.

Власти Ставрополя начали проверку съемного жилья

В ходе заседания антитеррористической комиссии глава администрации Ставрополя Андрей Джатдоев раскритиковал местного жителя, сдавшего квартиру убитым в ходе спецоперации.

"Они хотели сжечь нас с вами, чтобы вы понимали. В очередной раз у нас не сработала система общественного оповещения. В очередной раз нашелся житель города Ставрополя, который "за копейку", я не думаю, что там какие-то большие деньги, продал всех нас с вами, не поинтересовавшись, что это за люди приехали", - приводятся слова главы администрации Ставрополя Андрея Джатдоева в репортаже ГТРК "Ставрополье", размещенном 19 декабря на сайте телекомпании.

По данным гостелерадиокомпании, "по всему городу начались проверки съемного жилья и уже известно, что только в одном микрорайоне на юго-западе Ставрополя сегодня в аренду сдают более 2 тысяч квартир". "В этой связи горожан призвали быть особенно бдительными, внимательно подбирать квартиросъемщиков, обращать внимание на бесхозные вещи", - говорится в сюжете.

"Кавказский узел" публикует новости о влиянии ближневосточной войны на ситуацию в регионах Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* - "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.