Спецоперация в Ставрополе стала четвертым вооруженным инцидентом в крае с начала года

19 декабря 2018, 21:59

Сегодняшней спецоперации в Ставрополе, в ходе которой были убиты два человека, в крае предшествовали три вооруженных инцидента, связанные с вооруженным конфликтом на Северном Кавказе. В результате четырех инцидентов были убиты шесть человек и двое получили ранения.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Ставрополе, по данным ФСБ России, при задержании оказали вооруженное сопротивление и были убиты члены запрещенной судом в России террористической организации "Исламское государство". Двое убитых не были жителями региона, сообщили власти.

Согласно подсчетам "Кавказского узла", основанным на собственной информации и сообщениях открытых источников, этот случай стал четвертым вооруженным инцидентом на Ставрополье с начала 2018 года.

21 апреля ФСБ распространила сообщение о том, что в Ставропольском крае оказал вооруженное сопротивление при задержании и был убит боевик запрещенного "Исламского государства"*, готовивший теракты. Место инцидента тогда силовики не назвали.

1 мая в Нефтекумске мужчина напал с ножом на сотрудника угрозыска и попытался скрыться. При задержании он ударил ножом еще одного полицейского, после чего был убит. Запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за это нападение на полицейских.

4 мая в Невинномысске в перестрелке с силовиками были убиты два человека. Силовики объявили их лидерами религиозно-экстремистской ячейки, которые планировали теракты.

За 2017 год в Ставропольском крае жертвами продолжающегося на Северном Кавказе вооруженного конфликта стали не менее 6 человек, такое же число жертв конфликта в регионе было и в 2016 году. Эти данные, а также информация о вооруженном противостоянии на Северном Кавказе представлена "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".

За весь 2017 год на Ставрополье зафиксировано три вооруженных инцидента. Один из них произошел 9 декабря также в краевом центре. Тогда в результате контртеррористической операции были убиты трое мужчин, причем один из них погиб при взрыве самодельного устройства в блокированном силовиками доме. Еще одна спецоперация проводилась в Ставрополе 20 декабря - тогда мужчина взорвал, предположительно, гранату в многоквартирном доме, после чего был убит силовиками. Кроме того, в ночь на 21 апреля 2017 года, в Кочубеевском районе в перестрелке были убиты два человека, которых пытались задержать силовики.

При этом столицу края боевики не атаковали с 2010 года, когда был совершен теракт перед зданием дворца культуры, говорится в материале "Кавказского узла" "Чечня обошла Дагестан в рейтинге нестабильных регионов Северного Кавказа".

"Кавказский узел" публикует новости о влиянии ближневосточной войны на ситуацию в регионах Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* - "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.