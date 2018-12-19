Сотрудник силовых структур. Фото Влада Александрова, Юга.ру

19 декабря 2018, 16:39

Два человека убиты в ходе спецоперации на Ставрополье

Убитые сегодня в Ставрополе члены террористической организации не были жителями региона, сообщили власти.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня ФСБ России заявила, что члены запрещенной судом в России террористической организации "Исламское государство" при задержании в Ставрополе оказали вооруженное сопротивление. При этом ведомство не уточнило сколько человек было убито в ходе спецоперации.

"В Ставрополе была проведена спецоперация, в результате которой нейтрализованы участники террористического подполья – двое преступников, прибывших в город из-за пределов края. Никто из мирных жителей и сотрудников спецподразделений не пострадал", - говорится в сообщении на портале органов государственной власти Ставропольского края.

Согласно сообщению, губернатор Владимир Владимиров "выразил признательность сотрудникам органов безопасности за оперативно и точно проведённую операцию". При этом в релизе не уточняется, откуда именно приехали убитых в ходе спецоперации.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Покушение на теракт организованной группой","Участие в деятельности террористической организации" и "Незаконный оборот оружия и боеприпасов", передает ГТРК "Ставрополье".

Примечание:

"Глава ставропольского сельсовета признан виновным в вербовке боевика", "Журналисты поставили под сомнение версию о террористах в Невинномысске", "Спецоперация в Невинномысске стала второй на Ставрополье с начала 2018 года*".

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