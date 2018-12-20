Кавказские студенты в автозаке в Москве, 17 декабря 2018. Фото: Пресс-служба Кавказ Реалии (RFE/RL) https://www.kavkazr.com

20 декабря 2018, 11:54

Ингушские студенты описали избиение в московском общежитии

Силовики во время обысков в общежитии столичного вуза избивали студентов-ингушей ногами и резиновыми молотками, рассказали пострадавшие. Собрано 13 жалоб на действия сотрудников силовых структур, сообщил 19 декабря их адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 19 декабря стало известно о том, что восемь студентов составили заявления в прокуратуру с жалобами на на побои в ходе задержания в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета в Москве (МГРИ-РГГРУ). Один из студентов рассказал, что его били резиновым молотком в висок. Кроме того, студенты пожаловались, что во время обысков у них изъяли и не вернули деньги и мобильные телефоны.

17 декабря 36 студентов из Ингушетии были задержаны в общежитии вуза во время обысков, которые проводились после конфликта между учащимися. 18 декабря представитель постпредства Ингушетии сообщил, что все ингушские студенты отпущены, отчисление из вуза им не грозит.

Представитель ингушской общины в Москве Дауд Хучиев подверг критике поведение силовиков. "Их действия переходят все мыслимые рамки. Конечно, еще с [времен] царизма была установка, что «на студентов нагаек не жалеть», но до молотка дело не доходило", - сказал 19 декабря корреспонденту "Кавказского узла" Дауд Хучиев.

Он уточнил, что находится в Ингушетии, но с 23 декабря будет в Москве и примет "самое активное участие в расследовании инцидента".

13 ингушских студентов пожаловались на действия силовиков

Адвокат Алихан Хашиев сообщил, что получил заявления от 13 студентов-ингушей, которые просят правоохранителей привлечь силовиков к ответственности, обвинив их в превышении должностных полномочий, незаконном лишении свободы и нанесении телесных повреждений, сообщило 19 декабря "Эхо Кавказа".

По словам адвоката, одна из жалоб уже направлена в правоохранительные органы.

Один из задержанных студентов рассказал Алихану Хашиеву, что 17 декабря в комнату общежития ворвались люди в масках, которые ударили его брата, всех положили лицом на пол и избивали, в том числе ногами и резиновыми молотками, уточнило издание.

Другие студенты подтвердили, что силовики перед обысками избивали молодых людей. "Трое студентов... как только открыли им дверь, силовики со словами "Лежать" ударили Ислама по лицу, затем сразу скрутили, руки за спину, дальше начали оскорблять и избивать Беслана и Мовсара. Они [силовики] спросили, есть ли среди них спортсмены, и когда те ответили, что есть, в ответ прозвучало: "А, значит, у вас здоровье хорошее!" - и начали избивать сильнее", - процитировало 19 декабря одного из студентов "Кавказ.Реалии".

В комнатах общежития после визита силовиков выломаны двери, перевернута и сломана мебель, сообщило издание. "Всю нашу мебель они перевернули и сломали, там даже спать негде. У нас забрали 115 долларов, 10 евро, у меня забрали часы Apple Watch. У многих изъяли телефоны, у одного даже боксерские перчатки украли. Когда нас спустили в автобусы, там были только ингуши, более никого. Подъехали представители постпредства, подняли панику - мол, почему именно ингушей задержали. Только из-за этого они для галочки вывели около четырех представителей Таджикистана, троих дагестанцев, двоих кабардинцев и афроамериканцев", - рассказал один из ингушских студентов.

Руководитель молодежного крыла Российского конгресса народов Кавказа Магомед Котиев подверг сомнению необходимость массовых задержаний студентов.

"Нужно было задержать фигурантов этого дела, а не всех подряд. На причастных завести дела... И в конце концов, непонятно, почему всех в итоге выпустили. Виновных разве не следует задержать? И больше всего меня беспокоит, почему задержание было с применением насилия", - процитировало Котиева издание.

Напомним, что для расследования обстоятельств задержания студентов была создана внутренняя комиссия вуза, состоящая из членов ингушского и других кавказских студенческих землячеств РГГРУ, а также руководства университета.

Примечание:

"Уроженцы Кавказа отчислены из вуза после публичных извинений студента", "Родные рассказали о тяжелом тюремном быте задержанных в Египте ингушей", "Вузам СКФО рекомендовано дополнить учебные программы "антитеррористическими" элементами".

Автор: Олег Краснов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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