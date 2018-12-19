19 декабря 2018, 03:14

Комиссия вуза занялась расследованием задержания ингушских студентов в Москве

Для расследования обстоятельства задержания студентов Российского государственного геологоразведочного университета имени Орджоникидзе создана внутренняя комиссия вуза, сообщили в постпредстве Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", утром 17 декабря источники сообщили о задержании порядка 20 студентов из Ингушетии в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета в Москве. На следующий день представитель постпредства Ингушетии уточнил, что задержаны были 36 ингушских студентов, но все они уже отпущены. Обыски в общежитии проводились после конфликта между учащимися, исключение из вуза никому из задержанных не грозит, сообщил он. В московских управлениях Следкома и МВД заявили, что эти ведомства не владеют информацией об инциденте.

Руководство Российского государственного геологоразведочного университета приняло решение создать внутреннюю комиссию по расследованию инцидента с задержанием ингушских студентов в общежитии вуза, сообщило 18 декабря постпредство Ингушетии на своем сайте.

"Это будет внутренняя комиссия вуза, которая должна будет разобраться в причинах инцидента и принять меры для предотвращения подобных инцидентов", – приводятся слова заместителя постоянного представителя Ингушетии Адама Бузуртанова, сказанные после встречи с ректором и студентами университета.

Ректор вуза рассказал, что руководство университета не было предупреждено об оперативном мероприятии и направило запрос в правоохранительные органы, чтобы выяснить причину произошедшего, сказал Бузуртанов. 

Он также рассказал, что на встрече ингушские студенты заявили, что их "избивали, отобрали вещи и деньги", которые потом не вернули.

"Порядка семи-восьми ребят сняли побои в медицинских учреждениях и будут подавать заявления в прокуратуру. Также ребята намерены писать заявления в связи с кражей личных вещей", – сказал Бузуртанов.

По его словам, вечером по поручению главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова на встречу с ректором университета  прибыли сенаторы от Ингушетии Муса Чилиев и Белан Хамчиев.

Примечание:

"Родные рассказали о тяжелом тюремном быте задержанных в Египте ингушей", "Уроженцы Кавказа отчислены из вуза после публичных извинений студента", "Вузам СКФО рекомендовано дополнить учебные программы "антитеррористическими" элементами".

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