Московские следователи и полиция открестились от преследования ингушских студентов

18 декабря 2018, 17:14

Обыски в московском общежитии, где были задержаны ингушские студенты, проводились после конфликта между учащимися, исключение из вуза никому из задержанных не грозит, сообщили "Кавказскому узлу" в постпредстве Ингушетии. В московских управлениях Следкома и МВД заявили, что эти ведомства не владеют информацией об инциденте.

Как писал "Кавказский узел", утром 17 декабря источники сообщили о задержании порядка 20 студентов из Ингушетии в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета в Москве. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил выяснить причины задержания ингушских студентов. Сегодня представитель постпредства Ингушетии уточнил, что задержаны были не 20, а 40 ингушских студентов, но все они уже отпущены. Он предположил, что задержание было связано с заявлением студента из Таджикистана, который обратился в полицию после конфликта с другими студентами.

Вице-премьер правительства Ингушетии, постпред республики Алихан Цечоев доложил о развитии ситуации вокруг задержания ингушских студентов в Москве главе региона Юнус-Беку Евкурову, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель постпредства Ингушетии в Москве Наталья Мкртчян.

По уточненным данным Мкртчян, были задержаны 36 студентов из Ингушетии. Обыски проходили как "оперативное мероприятие" из-за инцидента между студентами из общежития: в полицию поступило заявление от студента-таджика, проживающего в общежитии вуза, с жалобой на то, что в него стреляли из травматического оружия уроженцы Ингушетии, пояснила она со ссылкой на информацию, полученную от ГУВД Москвы.

Заместители главы Ингушетии Адам Бузуртанов и Адам Евлоев выехали на встречу с руководством РГГРУ. О задержании студентов было сообщено депутатам и сенаторам от Ингушетии, а также Евкурову, сведения о случившемся будут доведены и до родителей студентов, добавила она.

По словам Мкртчян, в РГГРУ учатся 84 студента из Ингушетии. В основном эти молодые люди демонстрируют "неплохие показатели в учебе", хотя отдельные студенты имеют неуспеваемость или дисциплинарные взыскания. Евкуров попросил Цечоева выяснить истинную причину конфликта и узнать, применялось ли к студентам из Ингушетии физическое насилие, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Наталья Мкртчян.

Все ингушские студенты, задержанные в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета им. С. Орджоникидзе в Москве (МГРИ-РГГРУ), были отпущены еще 17 декабря. Речь об отчислении студентов из вуза не идет, а "кроме ингушей, были задержаны и доставлены в ОВД студенты и других национальностей, в том числе из республик Северного Кавказа", говорится в сообщении на сайте постпредства Ингушетии.

Источники, в том числе представитель вуза, сообщали ранее, что в ходе рейда в общежитии были обнаружены и изъяты наркотики и травматическое оружие. Представители постпредства не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию относительно ингушских студентов. При этом из сведений источников не следовало, что силовики связали найденные оружие и наркотики с конкретными студентами вуза.

Сотрудники Нацгвардии, бойцы которой проводили задержания и обыски в вузе, не занимаются возбуждением уголовных дел, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в представительстве этой структуры. Сотрудники управления СКР по Москве расследованием инцидента не занимаются, а ГУ МВД по Москве не располагает информацией относительно инцидента и дальнейшего его развития, сообщили представители ведомств.

"Информации о том, что сотрудники полиции проводили некие следственные действия, не поступало", - сказал сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Москве корреспонденту "Кавказского узла".

На вопрос, знают ли в полиции подробности задержания студентов, в пресс-службе ответили, что "ничего [об инциденте] не слышали".

В вузе корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что "в отношении лиц, причастных к правонарушениям, ведется проверка", не уточнив, какое именно ведомство ее проводит. Остальные студенты приступили к занятиям. Есть ли среди них отпущенные из полиции учащиеся вуза, в МГРИ-РГГРУ ответить не смогли.

В постпредстве Дагестана в Москве корреспонденту "Кавказского узла" в комментариях отказали. "Сейчас мы не можем вам сообщить подробности", - заявила сотрудница постпредства.

В постпредстве Чечни в Москве сообщили, что не располагают информацией о задержании студентов-чеченцев. "Информации [о том, что в ходе обысков были задержаны уроженцы Чечни] не поступало. Также нет информации о том, возбуждены ли какие-либо уголовные дела [в отношении студентов из Чечни]", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница представительства Чечни.