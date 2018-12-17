17 декабря 2018, 23:35

Отпущены задержанные в Москве ингушские студенты

Полиция задержала сегодня 40, а не 20 ингушских студентов Российского государственного геологоразведочного университета имени Орджоникидзе, все они уже отпущены, уточнили в пресс-службе постпредства республики в Москве.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром в различных Telegram-каналах появилась информация о том, что в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета в Москве силовики задержали около 20 человек. В ходе рейда были обнаружены наркотики и оружие, сообщили в вузе. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил выяснить причины задержания ингушских студентов.

Около 40 молодых людей из Ингушетии были доставлены в два отделения полиции из университета. Кроме них также были задержаны студенты из других регионов Северного Кавказа. Все ингушские студенты уже отпущены, передает со ссылкой на сотрудника пресс-службы постпредства "Интерфакс".

"Студентов могли задержать в связи с заявлением в полицию от студента из Таджикистана. Он заявил, что студенты-ингуши его якобы избили и выстрелили в него из травматического пистолета", - сказал сотрудник постпредства, отметив, что причастность ингушских студентов к инциденту выясняется.

Примечание:

"Родные рассказали о тяжелом тюремном быте задержанных в Египте ингушей", "Уроженцы Кавказа отчислены из вуза после публичных извинений студента", "Вузам СКФО рекомендовано дополнить учебные программы "антитеррористическими" элементами".

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17 декабря 2018, 23:59

17 декабря 2018, 23:51

17 декабря 2018, 23:35

  • 1 Отпущены задержанные в Москве ингушские студенты

    Полиция задержала сегодня 40, а не 20 ингушских студентов Российского государственного геологоразведочного университета имени Орджоникидзе, все они уже отпущены, уточнили в пресс-службе постпредства республики в Москве.

17 декабря 2018, 22:58

17 декабря 2018, 22:37

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