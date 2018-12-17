Евкуров отреагировал на задержание студентов в Москве

17 декабря 2018, 16:34

Сегодня в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета в Москве силовики задержали около 20 человек. В ходе рейда были обнаружены наркотики и оружие, сообщили в вузе после появления информации о массовом задержании студентов из Ингушетии. Власти республики решили разобраться в обстоятельствах инцидента.

Информация о задержании студентов Российского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ) из республик Северного Кавказа появилась сегодня утром в различных Telegram-каналах.

«В Москве задержаны десятки ингушских и чеченских студентов, проживающих в общаге Российского государственного геологоразведочного университета. Рано утром сотрудники Росгвардии вывели из комнат и обыскали сотни студентов», - говорится в сообщении Telegram-канала «ФортангаORG», проиллюстрированном несколькими фотографиями.

На одной из фотографий виден узкий коридор, в котором несколько человек сидят на корточках и держат руки за головой. На другой фотографии видно, как силовики в масках в комнате проводят обыск, причем на кровати лицом вниз лежит человек, а на стене висит флаг Ингушетии.

«В общежитии Российского геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе МГРИ-РГГРУ в Москве 400 «студентов» из Ингушетии установили свои порядки. Рано утром бойцы Росгвардии зашли в общагу, чтобы проверить их домашнее задание», — сообщил Telegram-канал «Кремлёвская прачка», публикуя те же фотографии.

Во время обысков в общежитии Российского государственного геологического университета имени Орджоникидзе были осмотрены шесть комнат, где нашли несколько травматических пистолетов, а также наркотики, передает «Рен-ТВ», отмечая, что силовики пришли в общежитие после обращения группы студентов.

В самом вузе рассказали о проведении рейда в общежитии, но не подтвердили его масштабность.

«Было проведено плановое профилактическое мероприятие по предупреждению правонарушений, которое организовало МВД с участием Росгвардии. Около 20 человек задержали для выяснения личности и законности нахождения на территории общежития — откуда взялось число в 400 задержанных, вообще не понятно», - заявил представитель пресс-службы университета.

По его словам, в ходе рейда были обнаружены и изъяты наркотические средства и травматическое оружие. «В отношении лиц, причастных к этим правонарушениям, ведется проверка. Остальные студенты находятся на занятиях в соответствии с плановым расписанием, никаких проблем, связанных с этим рейдом, нет», - заявил представитель вуза, слова которого приводит «Московский комсомолец».

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил выяснить причины задержания ингушских студентов в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета, сообщили в пресс-службе постоянного представительства республики в Москве.

"Нам известно о случившемся инциденте. По поручению главы республики Юнус-Бека Евкурова со стороны постпредства проводится вся необходимая работа по выяснению обстоятельств произошедшего, установлению личностей задержанных студентов. Также работают правоохранительные органы", - рассказал представитель пресс-службы постпредства.

Он отметил, что ситуация находится на контроле вице-премьера правительства республики - постпреда региона в Москве Алихана Цечоева. "Мы ждем результатов расследования. Как только будут известны подробности, мы проинформируем", - заявил представитель постпредства, слова которого приводит агентство "Интерфакс-Юг".

Информации о рейде силовиков в общежитие Российского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе, по данным на 16.34 мск 17 декабря, на сайтах МВД России и Главного управления МВД России по Москве не было.