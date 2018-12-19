Ингушские студенты пожаловались сенаторам на избиения во время обысков в Москве

19 декабря 2018, 18:47

Для работы с жалобами студентов московского Геологоразведочного университета на побои в ходе обыска в общежитии привлечены юристы - члены ингушской общины в Москве, всего составлено восемь заявлений, сообщили в постпредстве Ингушетии. Руководство вуза решило усилить охрану в общежитии.

Как писал "Кавказский узел", утром 17 декабря источники сообщили о задержании порядка 20 студентов из Ингушетии в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета в Москве (МГРИ-РГГРУ). На следующий день представитель постпредства Ингушетии уточнил, что задержаны были 36 ингушских студентов, но все они уже отпущены. Обыски в общежитии проводились после конфликта между учащимися, исключение из вуза никому из задержанных не грозит, сообщил он.

Для подачи заявлений в прокуратуру от студентов РГГРУ, задержанных в ходе обыска в общежитии вуза, привлечены юристы - члены ингушской общины в Москве, сообщила представитель постпредства Ингушетии Наталья Мкртчян. По ее данным, всего составлено восемь заявлений.

"Их авторы – это студенты, которые пожаловались на побои в ходе задержания. Это только те молодые люди, кто пострадал серьезно: к примеру, один из студентов указал, что его били резиновым молотком в висок. На встрече 17 декабря с сенаторами, представляющими Ингушетию в Совете Федерации, молодой человек показал место удара. Кстати, именно сенаторы настойчиво рекомендовали студентам задокументировать побои", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Наталья Мкртчян.

Помимо жалоб на нанесение телесных повреждений в заявлениях студенты указывают, что во время обысков силовики изъяли деньги и мобильные телефоны и затем не вернули. "В заявлениях есть жалобы на превышение служебных полномочий и кражи", - сообщила также представитель постпредства.

Юристы ингушской общины привлечены для грамотного оформления заявлений, процесс этот "небыстрый", указала Наталья Мкртчян. "Поэтому заявления пока не поданы, но это произойдет в ближайшее время", - заверила она.

Для расследования обстоятельств задержания студентов была создана внутренняя комиссия вуза, однако представителей постпредства Ингушетии в ней нет. "Комиссия состоит из членов ингушского и других кавказских студенческих землячеств РГГРУ, а также руководства вуза", - заявили в постпредстве.

В РГГРУ корреспонденту "Кавказского узла" работу комиссии сегодня оценить отказались, однако заметили, что студенты, задержанные в ходе обыска, были допущены на занятия и исправно их посещают. На вопрос об успеваемости учащихся в вузе ответить отказались.

18 декабря в вузе провели собрание, на котором исполняющий обязанности ректора Вадим Косьянов среди прочего рассказал о создании дружины в общежитии. "Мне кажется, созрела уже обстановка", — сказал он. Косьянов добавил, что "работа охранной системы общежития достаточно хромает". Он рассказал, что ЧОП получает тендеры, предлагая минимальную цену, и вуз планирует заключить договор с вневедомственной охраной, передал 18 декабря "Дождь".

Информацию об избиении студентов, задержанных в общежитии РГГРУ, в пресс-службах ГУВД Москвы и Нацгвардии, чьи бойцы проводили обыск, корреспонденту "Кавказского узла" прокомментировать отказались.

Источники, в том числе представитель вуза, сообщали ранее, что в ходе рейда в общежитии были обнаружены и изъяты наркотики и травматическое оружие. Представители постпредства не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию относительно ингушских студентов. При этом из сведений источников не следовало, что силовики связали найденные оружие и наркотики с конкретными студентами вуза.