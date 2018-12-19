19 декабря 2018, 00:39

Задержан второй активист после столкновений с полицией в Грузии

Задержанный подозревается в том, что вместе с лидером партии "Единое национальное движение" Давидом Киркитадзе напал на силовиков в Гурджаанском районе, сообщила полиция Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 17 декабря грузинские правоохранители задержали в Гурджаани представителя партии "Единое национальное движение" Давида Киркитадзе в рамках расследования дела о столкновениях оппозиционеров с полицией 16 декабря. По словам замминистра внутренних дел Грузии Натии Мезвришвили, имеется видеозапись нападения Киркитадзе на полицейских. Задержанный не признает свою вину и в знак протеста объявил голодовку.

16 декабря в Телави состоялась инаугурация нового президента Грузии Саломе Зурабишвили. Автоколонна представителей оппозиции, которые отправились в Телави на акцию протеста, была остановлена полицией возле одного из сел в Гурджаанском районе. Произошли столкновения между полицейскими и протестующими. Часть активистов отправились в Телави пешком. Семеро пострадавших в результате столкновений сотрудников полиции, по данным МВД Грузии, проходят лечение в стационаре. Неправительственные организации призвали прокуратуру Грузии расследовать обстоятельства столкновения полиции с оппозицией по дороге в Телави.

Сотрудники департамента Кахетинского управления МВД в Гардабанском районе задержали мужчину, 1986 года рождения, в связи с нападением на полицейского во время беспорядков 16 декабря в Гурджаанском районе Кахети, сообщило 18 декабря корреспонденту "Кавказского узла" МВД Грузии.

Следствием установлено, что он "вместе с лидером партии "Единое национальное движение" Давидом Киркитадзе напал на полицейских, сидящих в автобусе министерства", - говорится в сообщении ведомства. За содеянное предусмотрено от четырех до семи лет лишения свободы, уточнила полиция.

Новости о противостоянии правящей партии и оппозиции "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Иванишвили vs Саакашвили".

Примечание:

"Оппозиция Грузии обвинила полицию в использовании газа против протестующих", "Оппозиция потребовала отставки правительства Грузии", "Саломе Зурабишвили вступила в должность президента Грузии".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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