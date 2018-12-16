Оппозиция потребовала отставки правительства Грузии

16 декабря 2018, 22:56

Часть сторонников оппозиции в Тбилиси решили остаться в установленных под парламентом палатках на ночь. Лидеры оппозиции на акции протеста потребовали проведения внеочередных парламентских выборов и отставки правительства.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Телави (Кахетия) состоялась инаугурация нового президента Грузии Саломе Зурабишвили. Автоколонна представителей оппозиции, которые отправились в Телави на акцию протеста, была остановлена полицией, из-за чего на дороге произошли столкновения. Часть активистов отправились в Телави пешком. Полиция объяснила перекрытие дорог мерами безопасности. Вечером противники Зурабишвили установили палатки у здания парламента в Тбилиси.

По итогам второго тура президентских выборов в Грузии победу одержала поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили, набравшая 59,52% голосов. Оппозиционный кандидат Григол Вашадзе (40,48% голосов) и выдвинувший его альянс "Сила в единстве" отказались признать победу Зурабишвили и потребовали проведения внеочередных парламентских выборов. Власти Грузии отказались исполнить требования оппозиционеров.

К активистам, собравшимся под зданием парламента на проспекте Руставели в Тбилиси, присоединились вернувшиеся из Кахетии лидеры оппозиции. В течение часа транспортное движение на проспекте было перекрыто, передает корреспондент "Кавказского узла".

"Наши требования: должны быть проведены внеочередные выборы в парламент по пропорциональной избирательной системе (вместо действующей пропорционально-мажоритарной, - прим."Кавказского узла"), правительство должно уйти в отставку, поскольку оно преступно", - заявил один из лидеров альянса "Сила в единстве" Георгий Вашадзе в прямом эфире телекомпании "Рустави 2", сообщил корреспондент "Кавказского узла".

По его словам, произойдет делегитимация Саломе Зурабишвили, и результаты президентских выборов будут аннулированы. "Есть правовые основания и правовая документация для этого. Мы идем в этом направлении", - сказал Вашадзе.

Он добавил, что "у оппозиции есть четкая стратегия" и уже в первой половине дня 17 декабря она огласит свои дальнейшие планы.

Оппозиция не имеет большой поддержки, что показало незначительное число участников акции протеста в Кахетии, считает блогер "Кавказского узла" BERG...man Tbilisi.

"Да, вновь были визги, что вся Грузия с ними [...] Так вот, если судить по различным картинкам и представителям рук-ва МВД Грузии, то народная дубина им. Саакашвили, которая бодалась с полицией у городка Гурджаани около 2 часов - составляла около 200-300 человек", - написал он в своем посте.

По данным корреспондента "Кавказского узла", по состоянию на 21.30 мск, количество участников акции протеста в Тбилиси уменьшилось. Часть активистов, которые остались под парламентом, намерены провести ночь в установленных палатках.

Новости о противостоянии правящей партии и оппозиции в Грузии "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Иванишвили vs Саакашвили". На "Кавказском узле" также опубликованы биографии Григола Вашадзе и Саломе Зурабишвили.