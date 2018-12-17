Оппозиция Грузии обвинила полицию в использовании газа против протестующих

17 декабря 2018, 01:21

Представители грузинской оппозиции, которым не удалось провести акцию протеста в Телави во время инаугурации Саломе Зурабишвили, заявили, что созданные властями препятствия - это нарушение права на свободу собраний и свободу выражения. Они обвинили полицию в использовании газа против протестующих. Опрошенные "Кавказским узлом" участники акции протеста в Тбилиси заявили, что никогда не смирятся с избранием Зурабишвили президентом.

Как писал "Кавказский узел", 16 декабря в Телави (Кахетия) состоялась инаугурация нового президента Грузии Саломе Зурабишвили. Автоколонна представителей оппозиции, которые отправились в Телави на акцию протеста, была остановлена полицией, из-за чего на дороге произошли столкновения. Часть активистов отправились в Телави пешком. Полиция объяснила перекрытие дорог мерами безопасности. Вечером противники Зурабишвили установили палатки у здания парламента в Тбилиси. Часть сторонников оппозиции решили остаться в палатках на ночь, а лидеры оппозиции потребовали провести внеочередные парламентские выборы и отправить правительство в отставку.

По итогам второго тура президентских выборов в Грузии победу одержала поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили, набравшая 59,52% голосов. Оппозиционный кандидат Григол Вашадзе (40,48% голосов) и выдвинувший его альянс "Сила в единстве" отказались признать победу Зурабишвили и потребовали проведения внеочередных парламентских выборов. Власти Грузии отказались исполнить требования оппозиционеров.

Участие в автопробеге оппозиции из Тбилиси в Телави 16 декабря приняли больше сотни автомобилей, на которых были прикреплены флаги Грузии и стикеры против Саломе Зурабишвили и лидера правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение" Бидзины Иванишвили, передает корреспондент "Кавказского узла".

Сотрудники полиции в Кахети не разрешили проехать оппозиционерам в Телави короткой дорогой и направили их в объезд через районный центр Гурджаани, где в нескольких местах были организованы кордоны. После стычек с полицейскими оппозиционеры несколько раз прорывали кордоны, оттаскивая полицейские автомобили с проезжей части дороги. В районе Гурджаани, расположенном примерно в 40 километрах от Телави, был организован полицейский кордон. Сотрудники полиции сообщили оппозиционерам, что им надо поехать в районный центр Кварели, где для оппозиции организованы автобусы, которые за полчаса перевезут участников акции в Телави.

Один из лидеров входящей в альянс "Сила в единстве" партии "Единое национальное движение" Георгий Барамидзе решил проверить утверждения полицейских. На собственном автомобиле в сопровождении полиции он направился в Телави через Кварели. Он рассказал, что возле Кварели не было заявленных автобусов, а в Телави он попал примерно через два часа после завершения инаугурации Зурабишвили (перевела его слова корреспондент "Кавказского узла").

"Было анонсировано, как должна передвигаться колонна. Они (оппозиция) не желают передвигаться по этому направлению. Они могут проехать через Кварели. Здесь закрыто движение, соблюдаются нормы безопасности", - сказал в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2" находившийся рядом с Гурджаани руководитель департамент полиции Теймураз Купатадзе, чьи слова перевела корреспондент "Кавказского узла".

Во время стычки с полицейскими стало плохо пожилой женщине - стороннице оппозиции. Она потеряла сознание. Из-за большого скопления людей и автомобилей более 40 минут ей не могли оказать профессиональную медицинскую помощь - скорая помощь не могла проехать. В конце концов сотрудники полиции вынесли ее на носилках. Кроме того, по предварительным данным, во время стычек ранения получили трое сотрудников полиции.

Один из лидеров ЕНД Зураб Меликишвили заявил, что в начале прорыва кордона автомобилями полицейские использовали против оппозиции газ. Он, по его словам, находился в этот момент в начале колонны и почувствовал недомогание и першение в горле.

По завершении инаугурации в Телави произошел инцидент: несколько десятков человек перекрыли дорогу, по которой проезжали автомобили с государственными номерами. Один из протестующих разбил лобовое стекло автомобиля, в котором находились трое депутатов парламента.

После завершения инаугурации оппозиционеры вернулись в Тбилиси для проведения акции перед парламентом Грузии. Они заявили, что о дальнейших своих планах намерены сообщить сегодня, 17 декабря.

В день инаугурации Зурабишвили акции протеста прошли также в Кутаиси (Имеретия), Зугдиди (Самегрело) и Батуми (Аджария).

Георгий Вашадзе заявил, что "Грузинская мечта" уже закончилась

Власти помешали мирному проведению акции протеста в Телави и нарушили закон, препятствуя свободе собрания и свободе выражения, а также обманули, сообщив, что в Кварели протестующих ожидают автобусы, заявил один из лидеров "Силы в единстве" Георгий Вашадзе.

"Абсолютно все вышло за рамки закона. Своими решениями министерство внутренних дел нарушило закон... Мы обязательно доведем эту борьбу до конца. "Грузинская мечта" уже закончилась", - сказал Вашадзе во время акции протеста в Тбилиси в прямом эфире телекомпании "Рустави 2" (перевела корреспондент "Кавказского узла").

Он пояснил, что оппозиция приняла решение провести акцию протеста в Телави, поскольку власти отказались от диалога, а также от совместных поисков путей по выходу страны из кризиса.

"Выборы стали просто кражей наших голосов"

Участники акции протеста оппозиции в Грузии заявили корреспонденту "Кавказского узла", что пришли на проспект Руставели, потому что не могут смириться с избранием на пост президента Саломе Зурабишвили.

«Мы здесь потому, что у нас украли право выбора. Саломе Зурабишвили никогда не станет нашим президентом, и мы не смиримся», - сказала женщина, которая представилась Ниной.

При этом она затруднилась сказать, какие дальнейшие действия планирует.

«Эти выборы были просто кражей наших голосов. Такие действия - просто криминал», - отметила участница акции Инга.