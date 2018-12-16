Саломе Зурабишвили вступила в должность президента Грузии

16 декабря 2018, 15:54

В инаугурационной речи пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала о целях и принципах своей внешней и внутренней политики, а также перспективах возобновления отношений с Россией.

Как писал "Кавказский узел", оппозиционеры из Тбилиси отправились сегодня утром в Телави, чтобы провести акцию протеста во время инаугурации Саломе Зурабишвили. Полицейские остановили автоколонну оппозиции на дороге и предложили активистам поехать по объездной трассе. Между оппозиционерами и силовиками на дороге произошли столкновения, часть активистов отправилась в Телави пешком. Полиция объяснила перекрытие дорог мерами безопасности высоких гостей, которые прибыли в Телави на инаугурацию Зурабишвили.

В Грузии по итогам двух туров президентских выборов победителем была объявлена Саломе Зурабишвили, которую поддержала правящая партия "Грузинская мечта". Оппозиционный кандидат в президенты Григол Вашадзе и выдвинувший его альянс "Сила в единстве" отказались признать победу Зурабишвили и потребовали внеочередных парламентских выборов. Власти Грузии отказались исполнить требования оппозиционеров. "Единое национальное движение" объявило о проведении акции протеста в Телави еще трех городах в день инаугурации Зурабишвили.

После принесения присяги Саломе Зурабишвили выступила с речью, объявив своей важнейшей целью на посту президента объединение общества и достижение национального согласия. "Я беру на себя ответственность - быть президентом всех, всех граждан Грузии", - заявила она во время церемонии, которая транслировалась в прямом эфире "Рустави 2", передал корреспондент "Кавказского узла".

По оценке Зурабишвили, "передача президентского поста" прошла в мирной и цивилизованной обстановке. Она подчеркнула важность развития демократии, защиты прав человека, верховенства закона и укрепления институтов гражданского общества. Зурабишвили пообещала содействовать развитию политической культуры, свободы средств массовой информации и укреплению неправительственного сектора, сделав "неизбежным" европейское будущее Грузии.

В своей речи Саломе Зурабишвили назвала неприемлемыми явлениями оккупацию территорий суверенного государства, продвижение вглубь страны оккупационной линии и похищение граждан Грузии. "Мы не смиримся с этим", - заявила она.

Вопрос укрепления безопасности для граждан Грузии, живущих близ Абхазии и Южной Осетии, будет решаться вместе со странами - партнерами Грузии и миссией наблюдателей Евросоюза, также внимание будет уделяться вопросу безопасности Черного моря и сотрудничество с НАТО, отметила она. Говоря об отношениях с Россией, президент назвала условие восстановления нормальных отношений - соблюдение российскими властями всех норм международного права по факту, а не на словах.

Свою победу на президентских выборах и статус первой женщины-президента Грузии Зурабишвили назвала подтверждением усиления роли женщин в политической жизни страны.

После присяги президента во время исполнения гимна Грузии были осуществлены несколько залпов из пушек. Инаугурация, продлившаяся примерно 50 минут, прошла во дворе Дворца царя Ираклия II. На церемонию были приглашены порядка 1800 гостей.

Новости о противостоянии правящей партии и оппозиции "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Иванишвили vs Саакашвили". На "Кавказском узле" также опубликованы биографии Григола Вашадзе и Саломе Зурабишвили.