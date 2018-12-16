МОК потребовал у 11 российских спортсменов вернуть медали олимпиады в Сочи

16 декабря 2018, 02:29

Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал у 11 российских спортсменов, чьи нарушения антидопинговых правил были подтверждены Спортивным арбитражным судом, вернуть медали олимпиады в Сочи. В их числе - сочинец Алексей Воевода.

Как сообщал "Кавказский узел", олимпийская сборная России стала первой в медальном зачете игр 2014 года, завоевав 33 медали. Но после того, как Международный олимпийский комитет аннулировал результаты выступлений 13 атлетов, сборная опустилась на шестое место . В феврале Спортивный арбитражный суд отменил пожизненную дисквалификацию 28 спортсменам, девять наград были возвращены спортсменам. В отношении 11 спортсменов, в том числе Алексея Воеводы, суд вынес решение о замене пожизненный дисквалификации на пропуск следующей олимпиады.

В числе спортсменов, к которым МОК обратился с требованием возвратить медали, бобслеист Алексей Воевода и выступавший вместе с ним Александр Зубков, информирует 15 декабря РИА "Новости".

"МОК уже обратился с просьбой возвратить медали ко всем 11 российским спортсменам, чьи нарушения антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх в Сочи были подтверждены Спортивным арбитражным судом, и к их напарникам, которые принимали с ними участие в командных соревнованиях", - цитирует издание заявление пресс-службы спортивной организации.

Алексей Воевода выиграл на олимпиаде в Сочи "золото" в двойке с Александром Зубковым, а также "золото" в четверке, где вместе с ним и Зубковым выступали Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков. Негодайло и Труненков были оправданы Спортивным арбитражным судом, сообщает "Евроспорт".

МОК потребовал возвратить медали еще троих бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина. Кроме того, аналогичное требование поступило лыжницам Юлии Ивановой, Юлии Чекалевой и Анастасии Доценко, хоккеисткам Галине Скиба, Анне Шибановой и Инне Дюбанок, сообщают "Аргументы и факты".