15 декабря 2018, 22:10

Житель Батуми заподозрен в нападении на трансгендера

Полицейские задержали в Батуми молодого мужчину по обвинению в избиении женщины-трансгендера, сообщило сегодня МВД Грузии.

28-летний батумец был задержан на основании судебного постановления.

Согласно материалам дела, он напал на женщину-трансгендера ночью на пересечении улиц Чавчавадзе и Бараташвили «из-за нетерпимости по признаку гендерной идентичности». Следствие установило, что обвиняемый словесно оскорбил женщину-трансгендера и применил к ней физическую силу, передает агентство «Новости-Грузия».

Следствие ведется по статье о насилии, причинившем физические страдания потерпевшему, максимальное наказание по которой– лишение свободы на срок до одного года, отмечает «Эхо Кавказа».

Ранее "Кавказский узел" писал, что 6 февраля полицейские задержали двух человек по подозрению в избиении трех женщин-трансгендеров в Тбилиси.

Примечание:

"Грузинский футболист подвергся травле за акцию в защиту ЛГБТ", "Арестован подозреваемый в нападении на трансгендера в Тбилиси", "Женщина-трансгендер избита в Тбилиси".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

15 декабря 2018, 23:33

15 декабря 2018, 22:50

15 декабря 2018, 22:10

15 декабря 2018, 21:37

15 декабря 2018, 20:54

  • Жители Махачкалы добились закрытия обувной фабрики

    Суд по требованию прокуратуры постановил закрыть обувную фабрику ООО "Зет-Обувь" в Махачкале после жалоб местных жителей на едкий запах клея и производственный шум. Прокурорская проверка показала, что фабрика нарушала санитарно-эпидемиологическое законодательство.

Темы дня

События дня

Инфографика

Все справки

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Новости

Все новости