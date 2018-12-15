Житель Батуми заподозрен в нападении на трансгендера

15 декабря 2018, 22:10

Полицейские задержали в Батуми молодого мужчину по обвинению в избиении женщины-трансгендера, сообщило сегодня МВД Грузии.

28-летний батумец был задержан на основании судебного постановления.

Согласно материалам дела, он напал на женщину-трансгендера ночью на пересечении улиц Чавчавадзе и Бараташвили «из-за нетерпимости по признаку гендерной идентичности». Следствие установило, что обвиняемый словесно оскорбил женщину-трансгендера и применил к ней физическую силу, передает агентство «Новости-Грузия».

Следствие ведется по статье о насилии, причинившем физические страдания потерпевшему, максимальное наказание по которой– лишение свободы на срок до одного года, отмечает «Эхо Кавказа».

Ранее "Кавказский узел" писал, что 6 февраля полицейские задержали двух человек по подозрению в избиении трех женщин-трансгендеров в Тбилиси.