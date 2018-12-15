15 декабря 2018, 22:10
Житель Батуми заподозрен в нападении на трансгендера
Полицейские задержали в Батуми молодого мужчину по обвинению в избиении женщины-трансгендера, сообщило сегодня МВД Грузии.
28-летний батумец был задержан на основании судебного постановления.
Согласно материалам дела, он напал на женщину-трансгендера ночью на пересечении улиц Чавчавадзе и Бараташвили «из-за нетерпимости по признаку гендерной идентичности». Следствие установило, что обвиняемый словесно оскорбил женщину-трансгендера и применил к ней физическую силу, передает агентство «Новости-Грузия».
Следствие ведется по статье о насилии, причинившем физические страдания потерпевшему, максимальное наказание по которой– лишение свободы на срок до одного года, отмечает «Эхо Кавказа».
Ранее "Кавказский узел" писал, что 6 февраля полицейские задержали двух человек по подозрению в избиении трех женщин-трансгендеров в Тбилиси.
"Грузинский футболист подвергся травле за акцию в защиту ЛГБТ", "Арестован подозреваемый в нападении на трансгендера в Тбилиси", "Женщина-трансгендер избита в Тбилиси".
15 декабря 2018, 23:33
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Человек погиб в Карачаево-Черкесии после падения автомобиля в канал
Два человека находились в упавшем в Большой Ставропольский канал автомобиле, одному из них удалось выбраться, тело второго нашли спасатели, сообщило сегодня МЧС.
15 декабря 2018, 22:50
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Родные Хаджимурата Камалова заявили об отсутствии продвижения в деле о его убийстве
Расследование дела об убийстве Хаджимурада Камалова, застреленного семь лет назад в Махачкале, не продвигается даже после передачи его в Москву, отмечают родственники и коллеги журналиста. По их мнению, некоторые идеи Камалова по улучшению ситуации в Дагестане перекликаются с политикой Владимира Васильева.
15 декабря 2018, 22:10
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Житель Батуми заподозрен в нападении на трансгендера
Полицейские задержали в Батуми молодого мужчину по обвинению в избиении женщины-трансгендера, сообщило сегодня МВД Грузии.
15 декабря 2018, 21:37
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Запрещен проезд большегрузов по Военно-Грузинской дороге
Ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге введены в связи с ухудшением погоды. В очереди на границе скопилось 348 большегрузов, сообщило МЧС.
15 декабря 2018, 20:54
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Жители Махачкалы добились закрытия обувной фабрики
Суд по требованию прокуратуры постановил закрыть обувную фабрику ООО "Зет-Обувь" в Махачкале после жалоб местных жителей на едкий запах клея и производственный шум. Прокурорская проверка показала, что фабрика нарушала санитарно-эпидемиологическое законодательство.
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15 декабря 2018, 22:10
Житель Батуми заподозрен в нападении на трансгендера
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Суд оставил под арестом задержанных в Грузии ветеранов "Донбасса"