Вид на Дагестанские Огни. Фото: http://дагогни.рф/2016/11/краткая-история-становления-города/

15 декабря 2018, 09:00

Территория опережающего развития создана в Дагестане

Правительство России постановило создать территорию опережающего социально-экономического развития в Дагестанских Огнях. Власти рассчитывают, что это поможет создать более 850 постоянных рабочих мест привлечь инвестиции на 4,4 миллиарда рублей.

К настоящему времени уже заключены соглашения по 15 инвестиционным проектам, отмечается в пояснительной записке к опубликованному сегодня постановлению о создании ТОР "Дагестанские Огни".

"В рамках этих проектов, в частности, планируется производство фасадных отделочных материалов, строительство предприятия по производству бумаги, облицовочных и тароупаковочных видов картона, строительство завода по производству эластичного пенополиуретана непрерывным методом с последующей переработкой в конечное изделие, создание логистического центра, строительство тепличного комплекса в городе Дагестанские Огни, организация производства томатов, строительство цеха по производству сухофруктов, организация производства минеральной и бутилированной воды, строительство консервного завода, закладка виноградников, яблоневых, сливовых и персиковых садов, производство соков из овощей и ягод, строительство рыбоводческого хозяйства, предприятия по рыбопереработке", - говорится в публикации на сайте российского Кабмина.

Создание в Дагестанских Огнях территории опережающего развития позволит диверсифицировать экономику города, снизить зависимость от градообразующей организации, рассчитывает правительство. Постановление о создании ТОР датировано 11 декабря.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в марте 2017 года территория опережающего развития была создана в Каспийске.

Примечание:

"Сбербанк России проинвестирует крупные проекты в Дагестане", "Хлопонин: задач в Дагестане много, а ситуация непростая", "Минфин предлагает перевести Чечню на общие принципы финансирования", "При президенте Дагестана создан Стратегический совет".

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