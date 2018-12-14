Кремль отреагировал на слова Кадырова о нехватке денег

14 декабря 2018, 14:18

Слова Рамзана Кадырова о недостатке финансирования Чечни пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал сегодня нормальной для главы региона риторикой, но предложил обращаться с этим вопросом к правительству России.

Как писал "Кавказский узел", 13 декабря Рамзан Кадыров заявил, что власти Чечни могли бы сделать для развития республики больше, если бы федеральный центр не сократил финансирование программы развития Чечни. Республике выделено только 75 миллиардов рублей, посетовал глава Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров уже выказывал недовольство финансированием Чечни. Так, 1 ноября 2016 года он подверг резкой критике предложение Минфина сократить бюджет Чечни на 2017 год. В июне 2017 года глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что финансовая помощь Чечне выделяется по особой схеме, которая не применяется к другим российским регионам: министерство финансов выделяет республике дотации, исходя из объема расходов регионального бюджета.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сказанные 13 декабря слова Рамзана Кадырова, назвал такую риторику "нормальной практикой", сообщает сегодня ТАСС.

"Главы регионов, особенно общаясь с главой государства, очень часто поднимают вопросы о необходимости увеличения финансирования тех или иных проектов по линии бюджета на территории их субъектов. То же самое происходит и с Чеченской Республикой. Поэтому это нормальный вопрос развития. Всегда не хватает денег", - цитирует Пескова агентство.

При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что просьбы об увеличении дотаций стоит направлять в правительство России, сообщают "Ведомости".

Напомним, что бюджетные дотации - не единственный источник финансирования Чечни. Все бюджетники в республике обязаны ежемесячно переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха". При этом, когда речь идет о деятельности чеченского фонда имени Ахмата Кадырова, наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами упоминаются стройки небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил.