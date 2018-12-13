Кадыров посетовал на нехватку средств в Чечне и попросил не мешать

13 декабря 2018, 17:28

Власти Чечни могли бы сделать для развития республики больше, если бы федеральный центр не сократил финансирование федеральной целевой программы развития Чечни, заявил сегодня глава региона Рамзан Кадыров, отметив, что республике выделено только 75 млрд рублей.

Как писал "Кавказский узел", ранее Рамзан Кадыров уже высказывал недовольство относительно финансирования Чечни. Так, 1 ноября 2016 года он подверг резкой критике предложение Минфина РФ сократить бюджет Чечни на 2017 год. Кадыров, в частности, назвал предложенную Минфином модель бюджета республики "неприемлемой". В конце 2016 года Кремль отказался сокращать дотации Чечне. Профильный комитет Госдумы одобрил финансирование Чечни в размере 40,4 млрд рублей без учета различных субсидий и субвенций, которые полагались республике наряду с другими регионами. В июне 2017 года глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что финансовая помощь Чечне выделяется по особой схеме, которая не применяется к другим российским регионам: министерство финансов выделяет республике дотации, исходя из объема расходов регионального бюджета.

Бюджетные дотации - не единственный источник финансирования Чечни. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха". При этом, когда речь идет о деятельности чеченского фонда имени Ахмата Кадырова, наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами упоминаются стройки небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил.

О том, что в развитии Чечни можно было достичь более ощутимых успехов при условии выделения большего объема средств из федерального бюджета, Рамзан Кадыров заявил в обнародованном сегодня интервью телеканалу "Россия-24".

По словам Кадырова, если бы по федеральной целевой программе правительство выделило Чечне необходимые средства, то было бы сделано больше. "И еще больше, если бы нам не мешали", - сказал Рамзан Кадыров.

Он отметил, что правительство сократило федеральную целевую программу в республике. "Нам тогда дали 75 миллиардов рублей, говорят, восстановили каркасы - запускайте заводы. А как мы запустим заводы, если нет оборудования, сырья?" – подчеркнул Кадыров.

"Нам много мешали, недоверие было, все смотрели через бинокль: Кадыров с бородой, плохо говорит по-русски, вчерашний воин с автоматом, а сегодня политикой и экономикой занимается", - отметил Рамзан Кадыров.

В то же время, по его словам, оказанное президентом страны доверие очень сильно помогло региону.

"Кавказский узел" ранее приводил данные Независимого института социальной политики, согласно которым в вопросах получения трансфертов Чечня находится в лучшем положении, чем большинство российских регионов. Заявления властей Чечни о проводимой Минфином политике урезания бюджета не соответствуют практике, отметила в ноябре 2016 года директор региональной программы института Наталья Зубаревич.

Напомним, 10 декабря стало известно, что Чечня оказалась в числе регионов, которым правительство России выделило гранты за высокие темпы роста экономического потенциала. Причем Чечне было направлено из федерального бюджета средств больше, чем в 2017 году: 606,4 миллиона рублей ( в 2017 году - 325 миллионов рублей).