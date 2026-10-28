Главное о преследовании в Грузии за оскорбления в соцсетях

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В Грузии критические высказывания в адрес властей, в том числе в социальных сетях, стали основанием для административных производств. Правоохранительные органы ссылаются на необходимость защиты общественного порядка и борьбы с "языком ненависти". Основной упор сделан на защиту государственных служащих и политиков.

Ужесточение законов

В феврале 2025-го парламент Грузии принял поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и изменения в законе "О свободе слова и выражения мнения" . Было ужесточено наказание для протестующих и введена административная ответственность за "оскорбление" должностных лиц, предусматривающая заключение до 45 суток или штраф до 4000 лари. Суды и полиция Грузии стали активно трактовать публикации и комментарии в соцсетях как «нарушение общественного порядка в публичном пространстве».

В июне 2025 года были приняты поправки к закону "О свободе слова". Изменилось понятие клеветы. Из него убрали обязательное требование "причинения ущерба" – достаточно факта распространения ложного утверждения, порочащего репутацию. При этом бремя доказывания правдивости слов переложено на автора комментария .

С 1 июня 2026 года в МВД Грузии действует Департамент по борьбе с "языком ненависти", который осуществляет мониторинг соцсетей и публичных каналов коммуникации, включая Facebook* и Telegram, и самостоятельно передает материалы в суд .

Жалоба пострадавшего больше не требуется. При этом, по словам вице-премьера Мамуки Мдинарадзе, четких критериев пока нет, а границы допустимого "покажет практика судов" .

Нарушителям грозят крупные штрафы от 1500 до 4000 лари (примерно $550–1500) либо административный арест вплоть до 15–45 суток .

Мнение правозащитников

Правозащитные организации, включая GYLA, считают административные дела за комментарии попыткой ограничить политическую дискуссию. Юристы подчеркивают необходимость различать эмоциональную политическую речь и личные оскорбления, а также учитывать контекст .

По данным "Кавказского узла", за первые два месяца работы подразделения в суд было направлено около 300 административных дел, связанных с резкими комментариями, нецензурными надписями и критикой действующих властей. Заседания проходят в ускоренном режиме — по 8–10 минут .

За что судят

Под действие обновленного законодательства подпадают публичные записи, комментарии, репосты и даже видеоролики в соцсетях, содержащие:

Адресные оскорбления чиновников и политиков 1 .

. Клевету 2 .

. "Язык ненависти" (англ. hate speech) 3 .

. Призывы к уличному преследованию 4 .

За что не судят

Законодательство Грузии по-прежнему декларирует защиту базовой свободы слова, поэтому преследованию не должны подвергаться:

Корректная критика действий властей без перехода на личности 5 .

. Оценочные мнения, не содержащие утверждений о фактах 6 .

. Юмор и сатира без прямых оскорблений 7 .

. Закрытая переписка, не опубликованная публично 8 .

Правоприменение

10 сентября МВД Грузии возбудило административное производство против журналиста Торнике Размадзе за нецензурный комментарий, который ведомство сочло оскорблением премьер‑министра Ираклия Кобахидзе . Размадзе утверждает, что высказывание было адресовано российским пропагандистам Маргарите Симоньян и Владимиру Соловьеву, а преследование носит политический характер. Поводом стал ролик в Facebook* от 18 августа, в котором Размадзе сравнил риторику Кобахидзе с заявлениями российских медийных фигур. Журналист сообщает, что ему вменяют часть 1 статьи 166 КоАП, а также неповиновение требованиям полиции . 27 октября 2026 года Тбилисский городской суд оштрафовал журналиста Торнике Размадзе на 3 тысячи лари (около 1100 долларов), признав его виновным в мелком хулиганстве. Размадзе заявил, что штраф связан с ругательствами в адрес Маргариты Симоньян. Отдел по борьбе с разжиганием ненависти департамента защиты прав человека МВД заявил, что его обвиняли в оскорблении премьер-министра Ираклия Кобахидзе.

В рамках той же кампании МВД сообщило о выявлении комментариев Анны Бдеян, которые, по утверждению ведомства, оскорбляли премьер-министра Ираклия Кобахидзе. В отношении нее также ведется административное производство по статьям о мелком хулиганстве и неповиновении требованиям полиции .

В конце июля Тбилисский городской суд приговорил журналиста Вахо Санаю к 14 дням административного заключения за публикацию в социальных сетях, касающуюся спикера парламента Шалвы Папуашвили и депутата Владимира Божадзе .

3 июля 2026 года суд оштрафовал Георгия Гогия на 3000 лари (около 1100 долларов), признав его виновным в мелком хулиганстве за публикацию с оскорблением в адрес Беры Иванишвили. Материалы о его активности в соцсетях в суд передало МВД .

30 июня 2026 года суд также оштрафовал гражданскую активистку, находящуюся в эмиграции, Нату Перадзе за публикацию о Бере Иванишвили. Днем ранее была оштрафована еще одна активистка – Тамар Гиоргадзе, которая нецензурно высказалась в адрес Бидзины Иванишвили. Обеих также признали виновными в мелком хулиганстве .

В июне суд оштрафовал адвоката Шоту Тутберидзе на 4000 лари за комментарий в социальной сети. Жалоба была подана управлением по борьбе с "языком ненависти".

Решение ЕСПЧ по делу "Миладзе против Грузии"

Важным прецедентом стало дело "Миладзе против Грузии", рассмотренное Европейским судом по правам человека. 19 мая 2026 года ЕСПЧ не установил нарушения статьи 10 Конвенции в связи с назначением штрафа по статье 166 КоАП Грузии активисту Ираклию Миладзе, который в 2022 году опубликовал в TikTok видео с нецензурной лексикой в адрес мэра Тбилиси Кахи Каладзе и сотрудников местной полиции . В GYLA пояснили, что ЕСПЧ признал законным штраф только из-за использования грубых личных оскорблений, при этом суд оценивал конкретное сочетание политической критики и грубой адресной брани, а не установил общий запрет на критику чиновников.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

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