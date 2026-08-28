Избирательная кампания в СКФО и ЮФО в 2026 году

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Избирательная кампания в СКФО и ЮФО в 2026 году проходит по обновленной схеме округов. В единый день голосования - с 18 по 20 сентября - жители регионов выберут депутатов Госдумы IX созыва, обновят региональные парламенты и определят новых руководителей республик, в том числе на прямых выборах главы Чечни.

На выборах депутатов Госдумы IX созыва в сентябре 2026 года замещается 450 депутатских мандатов: по федеральному избирательному округу - 225 мандатов, по одномандатным избирательным округам - 225 мандатов . По федеральному избирательному округу (по партийным спискам) утверждено участие 10 политических партий. Изначально Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 11 партий. Однако после того как Верховный суд РФ окончательно отменил регистрацию списка партии «Яблоко», она была полностью исключена из федерального бюллетеня, но участие кандидатов по одномандатным округам не отменено.

Северо-Кавказский федеральный округ

В СКФО нарезка 12 одномандатных округов. В Дагестане – 3 одномандатных округа: Махачкалинский, Буйнакский и Дербентский. В Ставропольском крае – 4 одномандатных округа: Ставропольский, Невинномысский, Кавминводский, Георгиевский. В Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Ингушетии – по 1 одномандатному округу .

Чечня

В Чечне пройдет голосование за депутатов IX созыва по федеральным спискам и Чеченскому одномандатному избирательному округу. В избирательные бюллетени по одномандатному округу попали кандидаты «Единой России», КПРФ, «Справедливой России – За правду».

Ны выборах жители Чечни изберут главу региона. В отличие от большинства соседних республик СКФО, губернатора здесь выбирают напрямую жители, а не депутаты парламента. На пост Главы Чеченской Республики официально выдвинулись три кандидата:

Рамзан Кадыров — действующий Глава Чеченской Республики . Выдвинут региональным отделением партии «Единая Россия при публичной поддержке Владимира Путина .

Два других кандидата: Халид Накаев — депутат Парламента Чеченской Республики. Выдвинут Чеченским республиканским отделением КПРФ и Исмаил Денильханов — заместитель Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики. Выдвинут региональным отделением партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». .

В сентябре 2026 года в Чеченской Республике проходят выборы депутатов местного парламента VI созыва и муниципальные кампании, где будет замещен 41 депутатский мандат.

Также пройдут выборы депутатов Грозненской городской Думы и представительных органов пятнадцати муниципальных округов, где замещается 340 мандатов по пропорциональной системе .

Дагестан

В Дагестане образовано три одномандатных избирательных округа для выборов в Госдуму Избирком Дагестана зарегистрировал списки кандидатов пяти партий на выборах в Народное Собрание РД. В избирательные бюллетени по одномандатному округу включены кандидаты «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России – За правду», «Новые люди».

На выборах в Народное Собрание Дагестана VIII созыва дагестанцам предстоит избрать 90 депутатов сроком на 5 лет. Выборы проводятся по пропорциональной системе (голосование за партийные списки без одномандатных .

В республике пройдут непрямые выборы главы региона. Новый созыв регионального парламента тайным голосованием выберет полноценного Главу республики. Главным кандидатом является врио руководителя региона Федор Щукин, кандидатуру которого официально поддержала партия «Единая Россия». В нескольких городах и районах Дагестана пройдут локальные кампании по выборам депутатов местных представительных органов и глав сельских поселений. .

Республика Северная Осетия – Алания

В Северной Осетии – Алании голосование пройдет в одном округе . В одномандатные бюллетени попали «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди».

Регион проводит непрямые выборы главы республики – руководителя региона изберет парламент из трех кандидатур, предложенных президентом РФ .

27 августа 2026 года Владимир Путин официально внес на рассмотрение Парламента Северной Осетии три кандидатуры на должность главы республики, включая действующего руководителя Сергея Меняйло. В итоговый список также вошли Олег Варнавин и депутат Чермен Дудати, а окончательное голосование назначено на единый день голосования 20 сентября 2026 года .

Также пройдут муниципальные выборы проходят в отдельных районах.

Карачаево-Черкессия

В Карачаево‑Черкесской Республике сохраняется один одномандатный округ. В избирательные бюллетени попали «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Зелёные», «Коммунисты России», «Партия пенсионеров», «Яблоко» (кандидат Ахмед Абазов).

В регионе также пройдут непрямые выборы главы региона. Губернатора изберут депутаты Народного Собрания по представлению президента РФ . 27 августа 2026 года Владимир Путин официально внес на рассмотрение парламента Карачаево-Черкесии три кандидатуры на должность главы республики, включая действующего главу республики Рашид Темрезов, а также депутаты республиканского парламента Александр Чайка и Крым Шнахов .

Кабардино-Балкария

В республике пройдут выборы депутата в Госдуму и 122 избирательные кампании местного уровня. В избирательные бюллетени по одномандатному округу попали кандидаты «Единой России», КПРФ, «Справедливой России – За правду», «Новые люди».

В ходе них будут избираться депутаты советов местного самоуправления во всех городских округах и сельских поселениях региона — всего распределят 1505 мандатов .

Ингушетия

В республике пройдет голосование за депутатов IX созыва по одному округу. . В избирательные бюллетени по одномандатному округу попали кандидаты «Единой России», КПРФ, «Справедливой России – За правду».

Также пройдут выборы по партийным спискам депутатов нового созыва республиканского парламента). Жителям предстоит распределить 32 депутатских мандата сроком на 5 лет .

В нескольких районах республики также пройдут выборы депутатов в сельские советы муниципальных образований. .

Ставропольский край

На Ставрополье пройдет голосование в Госдуму IX созыва по четырем избирательных округам – Ставропольский, Невинномысский, Кавминводский и Георгиевский округ. В избирательные бюллетени по одномандатному округу попали кандидаты «Единой России», КПРФ, «Справедливой России – За правду», «Новые люди».

Также пройдут выборы в Думу Ставропольского края VIII созыва. Жители изберут 50 депутатов по смешанной избирательной системе: 25 человек — по партийным спискам и 25 человек — по одномандатным округам. .

Южный федеральный округ

В ЮФО в соответствии с утвержденной новой схемой ЦИК произошло перераспределение 22 округов. В Краснодарском крае 9 одномандатных округов – добавился один новый округ. В Ростовской области 6 одномандатных округов – стало на один меньше. В Волгоградской области 3 одномандатных округа – стало на один меньше. В Астраханской области, Адыгеи и Калмыкии – по 1 одномандатному округу. Город федерального значения Севастополь – 1 одномандатный округ). Также в федеральный круг включены Севастополь и Крым – всего 4 одномандатных округа .

Адыгея

В федеральной кампании жители голосуют за партийные списки и кандидата по одномандатному округу. В избирательные бюллетени по одномандатному округу попали кандидаты «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России – За правду», «Новых людей», «Партии пенсионеров».

Главная региональная кампания — выборы депутатов депутатов республиканского парламента – Государственного Совета‑Хасэ . Депутатов изберут по смешанной системе: часть мандатов распределят по партийным спискам - зарегистрированы списки 6 партий, часть — по одномандатным округам, где зарегистрированы 103 кандидата .

Астраханская область

В Астраханской области на выборах в Госдуму действует один одномандатный округ. В избирательные бюллетени по одномандатному округу попали кандидаты «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России – За правду», «Новых людей», «Партии пенсионеров».

В регионе также пройдут выборы органов местного самоуправления в ряде муниципальных образований области. В ходе выборов в Думу Астраханской области будет полностью сформирован новый VIII созыв регионального парламента. Жители изберут 44 депутата по смешанной системе: 22 мандата распределят по партийным спискам и 22 — по одномандатным округам. . В отдельных районах области пройдут выборы депутатов в сельские и муниципальные советы

Волгоградская область

В Волгоградской области действует три одномандатных округа на выборах в Госдуму. В избирательные бюллетени по одномандатному округу вошли кандидаты «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России – За правду», «Новых людей», «Яблока».

Также здесь пройдут дополнительные выборы в Волгоградскую областную Думу и 33 локальные избирательные кампании в сельских и районных советах .

Калмыкия

В Калмыкии на выборах в Госдуму действует один одномандатный округ. В избирательные бюллетени по одномандатному округу попали кандидаты «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России – За правду», «Новых людей», «Партии пенсионеров».

Также здесь проводятся дополнительные выборы депутатов Элистинского городского Собрания по одномандатным избирательным округам .

Краснодарский край

На Кубани выборы в Госдуму пройдут в девяти избирательных округах . В избирательные бюллетени по одномандатному округу попали кандидаты партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», «Партия пенсионеров», «Зелёные», «Родина», «Яблоко» (кандидаты зарегистрированы в 3 округах края) .

Также пройдут довыборы депутатов городской Думы Краснодара по двум одномандатным округам. В некоторых районах края выберут глав сельских поселений и депутатов местных советов .

Ростовская область

Выборы в Госдуму пройдут в шести одномандатных избирательных округах. В избирательные бюллетени по одномандатному округу вошли кандидаты «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России – За правду», «Новых людей», «Коммунистов России», «Партии пенсионеров», «Яблокаа» (кандидаты зарегистрированы в 2 округах области) .

В 399 городских и сельских поселениях во всех 43 районах области — жителям предстоит избрать более 4 тысяч местных депутатов. Также в области намечены довыборы в областное Заксобрание. .

Примечания