Отчет мэра о коммунальных работах вызвал скепсис у анапчан

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Мэр Анапы Светлана Маслова отчиталась, что уборка на курортных территориях ведется в несколько смен. Комментируя ее отчет в Telegram, горожане указали на другие проблемы. По их словам, склоны некоторых пляжей не укреплены, а инженерные сооружения после засыпки песком до сих пор не демонтированы.

Глава Анапы Светлана Маслова рапортовала об усилении уборки на набережной и других курортных территориях. По ее словам, коммунальщики в несколько смен собирают и вывозят мусор, а также приводят в порядок урны.

"По графику проводится влажная уборка. В зоне внимания все элементы городской среды: Доска почета, лавочки, качели, малые архитектурные формы, балясины набережной, плиточное покрытие, остановочные павильоны", – написала Маслова 21 июня в своем Telegram-канале.

Также выполняются удаление поросли, уборка пыли с тротуарных дорожек и труднодоступных мест, очищаются водоотводные лотки, добавила глава города.

Этот пост в Telegram-канале Светланы Масловой, на который подписаны около 13,7 тысячи пользователей, на 12.20 мск 22 июня набрал 20 отметок с реакцией пользователей и 12 комментариев.

Часть их авторов отреагировала скептически. "[Очистка] мусорок, которых нет", - написала Светлана. "Хорошо, что такая работа проводится. Но лавочки надо мыть постоянно и регулярно, и не только в курортной зоне, но и во всем городе", - отметила Марина.

"Пожалуйста, обратите внимание на "Большой Утриш" и смотровую. Нагрузка на склон дополнительная идет. Камнепады ежедневные на пляж. Возможно, огородить необходимо для безопасности", - указала Nataly.

"Анапе - всё, сельским территориям крошки с барского стола", - сыронизировал Александр Жмаковский.

Другая часть пользователей указала на недоработку коммунальных служб.

Пожалуйста, организуйте влажную уборку по улице Протапова. На участке от улицы Черноморской до улицы Ленина. Складированные на дороге строительные материалы - песок, отсев, цемент - разносятся строительной техникой и проезжающими машинами. Пыль стоит столбом, как туман. Люди задыхаются, чихают, кашляют. Песок скрипит на зубах. Все вокруг в пыльном налете, растения серые от пыли. Такое безобразие в центре курорта. Пустите моечную машину хотя бы пару раз в день", - обратилась Алла.

"Уважаемая Светлана Борисовна! Выполните своё распоряжение, уберите мост через реку Анапку, работы по засыпке пляжа окончены. Техника всю жизнь ездила через речку. Не губите окончательно Анапку", - написал Руслан.

"Кавказский узел" также писал, что в Анапе курортный сезон открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

5 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

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