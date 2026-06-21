Пострадавшие при нападении на торговый центр в Краснодаре отказались от госпитализации

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Посетителям торгового центра в Краснодаре, получившим ранения при нападении, медицинская помощь оказана амбулаторно.

Как информировал "Кавказский узел", 20 июня одна женщина погибла в Краснодаре в результате нападения молодого человека на торговый центр West Mall. Еще четыре человека получили ранения.

Посетители торгового центра (ТЦ) в Краснодаре, получившие ранения при нападении, отказались от госпитализации, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"По информации Минздрава региона, полученной в оперативном порядке, все пострадавшие от госпитализации отказались, медицинская помощь им оказана амбулаторно", - привело сегодня РИА "Новости" сообщение пресс-службы.

Торговый комплекс West Mall приостановил работу, отметила "Кубань Сегодня" со ссылкой на пресс-службу торгового центра.

Дело о нападении на ТЦ West Mall взял на контроль председатель Следкома Александр Бастрыкин, отметило ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что нападавшему на ТЦ West Mall вменяются статьи об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Следком опубликовал видео его допроса, на котором тот заявил, что признает вину в совершении преступления и раскаивается в содеянном. На допросе юноша заявил, что намеревался совершить самоубийство. Ему назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

Напомним, нападавший на ТЦ West Mall нанес ножевые ранения нескольким посетителям, он был задержан. Один из охранников получил порез руки, другой - порез бедра, остальные пострадавшие также получили порезы конечностей.

Источники сообщили, что нападавшему 19 лет. По словам очевидцев, он забежал в ТЦ и стал кого-то искать. К нему подошел охранник и юноша нанес ему удар ножом, после чего стал бросаться на мужчин, пытавшихся его остановить. Нападавший взорвал самодельное взрывное устройство, помещения в торговом центре были в дыму. При задержании нападавший заявил, что ему никто не платил. "Мне не платили, жизнь надоела просто", - сказал он на кадрах видео, которое опубликовал Telegram-канал "Осторожно, новости".

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