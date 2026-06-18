Судья из Краснодара заподозрена в получении вознаграждения от застройщика

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Основанием послужила информация о последовавшей за вынесением постановления покупке недвижимости по стоимости ниже рыночной.

Как писал "Кавказский узел", ранее Октябрьский районный суд Краснодара обратил в доход государства имущество бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, членов ее семьи и приближенных лиц.

Судью Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Екатерину Якубовскую заподозрили в вынесении постановления за вознаграждение от застройщика элитного жилья. Ей была продана квартира в элитном ЖК Краснодара в пять раз дешевле рыночной стоимости, сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к судебной системе.

По его словам, это было выявлено во время проверки, которая проводилась перед решением вопроса о назначении Якубовской на вышестоящую должность. После вынесения постановления с судьей был заключен договор купли-продажи квартиры площадью 130,3 квадратных метра по цене 16 млн рублей в элитном ЖК в Краснодаре.

"Стоимость 1 квадратного метра жилья в этом ЖК начинается от 600 тысяч рублей. Якубовская приобрела квартиру по цене 123 тысячи рублей за квадратный метр", - уточнил источник. Он добавил, что покупка недвижимости состоялась в 2023 году.

Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру для возможного антикоррупционного иска материалы о выявленной в ходе проверки недвижимости у судьи Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Екатерины Якубовской. "Основанием послужила информация об операциях с недвижимостью, выявленная в рамках проверочных мероприятий", - сообщила со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции "Лента.ру".

"Кавказский узел" также писал, что в конце мая Генпрокуратура Российской Федерации направила в Тверской суд Москвы иск об обращении в доход государства имущества судей Четвертого кассационного суда в Краснодаре Ольги Борисовой и Ольги Богатых.